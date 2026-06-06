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اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية &quot;لعبة الايام&quot; بعد تسريبها
اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية "لعبة الايام" بعد تسريبها
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اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية "لعبة الايام" بعد تسريبها

فن

2026-06-06 | 08:57
اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية "لعبة الايام" بعد تسريبها
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Aljadeed
اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية "لعبة الايام" بعد تسريبها

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها خلال حفلها الذي أحيته مساء الجمعة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بتقديم أغنية "لعبة الأيام" للمرة الأولى على المسرح، مانحة الحاضرين فرصة الاستماع المباشر إلى واحدة من أغنيات ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشهد الحفل تفاعلاً واسعاً مع الأغنية الجديدة، التي اختارت إليسا الكشف عنها قبل إصدارها رسمياً، في خطوة زادت من حالة الترقب المحيطة بالألبوم المرتقب، والذي يشكل عودتها إلى إصدار ألبوم غنائي كامل بعد غياب يقارب العامين.
كما تداول الحضور مقاطع فيديو أظهرت إليسا وهي تستبدل الحذاء ذي الكعب العالي بحذاء رياضي مريح خلال الحفل، بعدما شعرت بالتعب أثناء وقوفها على المسرح، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بعفويتها وحرصها على استكمال فقرتها الغنائية رغم الإرهاق.

ومن المنتظر أن يضم الألبوم الجديد مجموعة متنوعة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية، إلى جانب أغنية خليجية تحمل عنوان "شتا الرياض"، في أول تجربة غنائية متكاملة لإليسا باللهجة الخليجية منذ انطلاق مسيرتها الفنية.

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