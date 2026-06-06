اليسا تخلع الكعب العالي على المسرح وتغني لأول مرة اغنية "لعبة الايام" بعد تسريبها

ومن المنتظر أن يضم الألبوم الجديد مجموعة متنوعة من الأغنيات باللهجتين والمصرية، إلى جانب أغنية خليجية تحمل عنوان "شتا الرياض"، في أول تجربة غنائية متكاملة لإليسا باللهجة الخليجية منذ انطلاق مسيرتها الفنية.

وشهد الحفل تفاعلاً واسعاً مع الأغنية الجديدة، التي اختارت إليسا الكشف عنها قبل إصدارها رسمياً، في خطوة زادت من الترقب المحيطة بالألبوم المرتقب، والذي يشكل عودتها إلى إصدار ألبوم غنائي كامل بعد غياب يقارب العامين.كما تداول الحضور مقاطع فيديو أظهرت إليسا وهي تستبدل الحذاء ذي الكعب العالي بحذاء مريح خلال الحفل، بعدما شعرت بالتعب أثناء وقوفها على المسرح، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بعفويتها وحرصها على استكمال فقرتها الغنائية رغم الإرهاق.