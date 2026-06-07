استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية محلية نبأ استشهاد ، الذي ينتمي إلى عائلة فنية وثقافية معروفة في الجنوب اللبناني، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم لهذه الخسارة، مستذكرين سيرته وصفاته الإنسانية وعلاقته الوثيقة بعائلته.

وتُعد الفنانة وفاء شرارة من الوجوه الفنية المعروفة في ، إذ شاركت على مدى سنوات طويلة في أعمال مسرحية وفنية وثقافية متعددة، وارتبط اسمها بالمشهد الفني الجنوبي واللبناني، كما عُرفت بحضورها في الأنشطة الثقافية والاجتماعية إلى جانب زوجها الشيهان إبراهيم كمال.

وأثار خبر استشهاد نجلها مصطفى من التعاطف الكبير بين محبي العائلة وأصدقائها، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله شكّل صدمة وحزناً عميقاً لدى كل من عرفه.