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استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة
استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة
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استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة

فن

2026-06-07 | 03:05
استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة
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Aljadeed
استشهاد مصطفى كمال نجل الفنانة وفاء شرارة يثير موجة حزن واسعة

خيّم الحزن على الأوساط الفنية والاجتماعية في لبنان بعد الإعلان عن استشهاد مصطفى إبراهيم كمال جنوب لبنان، نجل الفنانة اللبنانية القديرة وفاء شرارة والشيهان إبراهيم كمال، وسط موجة واسعة من التعاطف والرسائل المؤثرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية محلية نبأ استشهاد مصطفى كمال، الذي ينتمي إلى عائلة فنية وثقافية معروفة في الجنوب اللبناني، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم لهذه الخسارة، مستذكرين سيرته وصفاته الإنسانية وعلاقته الوثيقة بعائلته.

 

وتُعد الفنانة اللبنانية وفاء شرارة من الوجوه الفنية المعروفة في لبنان، إذ شاركت على مدى سنوات طويلة في أعمال مسرحية وفنية وثقافية متعددة، وارتبط اسمها بالمشهد الفني الجنوبي واللبناني، كما عُرفت بحضورها في الأنشطة الثقافية والاجتماعية إلى جانب زوجها الشيهان إبراهيم كمال.

وأثار خبر استشهاد نجلها مصطفى حالة من التعاطف الكبير بين محبي العائلة وأصدقائها، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله شكّل صدمة وحزناً عميقاً لدى كل من عرفه. 

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