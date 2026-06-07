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شقيقة غيث مروان تحتفل بخطوبتها... وغيابه عن المناسبة يشعل الجدل بين المتابعين
شقيقة غيث مروان تحتفل بخطوبتها... وغيابه عن المناسبة يشعل الجدل بين المتابعين
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شقيقة غيث مروان تحتفل بخطوبتها... وغيابه عن المناسبة يشعل الجدل بين المتابعين

فن

2026-06-07 | 03:47
شقيقة غيث مروان تحتفل بخطوبتها... وغيابه عن المناسبة يشعل الجدل بين المتابعين
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Aljadeed
شقيقة غيث مروان تحتفل بخطوبتها... وغيابه عن المناسبة يشعل الجدل بين المتابعين

احتفلت لمى خير بيك، شقيقة صانع المحتوى السوري غيث مروان، بخطوبتها على الشاب مؤيد متيني في أجواء عائلية مميزة أقيمت داخل منزلها في دبي، بحضور عدد من الأصدقاء والمقرّبين وصناع المحتوى الذين شاركوها هذه المناسبة السعيدة.

وأعلنت لمى خبر خطوبتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، استعرضت فيه أبرز لحظات الاحتفال وسط أجواء من الفرح والتأثر، ما دفع عدداً كبيراً من صناع المحتوى والمتابعين إلى التفاعل مع الخبر وتوجيه رسائل التهنئة والتبريك لها ولخطيبها.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن سعادتهم بهذه الخطوة الجديدة في حياة لمى، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

لكن ما لفت انتباه المتابعين أكثر من أجواء الخطوبة نفسها، كان الغياب الواضح لشقيقها غيث مروان وزوجته سارة الورع عن المناسبة، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتكهنات بين الجمهور. وتداول عدد من المتابعين فرضية وجود خلافات عائلية، خاصة بعد ملاحظتهم أن غيث ولمى لا يتابعان بعضهما البعض عبر "إنستغرام"، وهو ما فتح باب الجدل والتعليقات على نطاق واسع.

ورغم كثرة التكهنات المتداولة، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من غيث مروان أو لمى خير بيك حول أسباب الغياب أو حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلاف بين الطرفين، ما أبقى الموضوع في دائرة التساؤلات والتأويلات بين المتابعين.

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