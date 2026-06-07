تخرج ابنة شيرين عبد الوهاب يتحول إلى قضية جدلية بسبب غيابها

وظهرت خلال الاحتفال برفقة والدها الموزع الموسيقي وعدد من أفراد العائلة والمقربين، بينهم الفنانة زينة، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن سبب عدم ظهور في هذا العائلي المهم.

وتباينت الروايات بشأن الأمر، إذ تداول البعض معلومات تفيد بأنها حضرت الحفل واختارت متابعة مراسم التخرج بعيداً عن الأضواء حفاظاً على تركيز الأنظار على الخريجين، فيما نفت مصادر صحافية هذه الأنباء مؤكدة أنها لم تحضر المناسبة أساساً.

ومع استمرار تضارب المعلومات، بقي غياب شيرين نقاش واسع بين الجمهور، خصوصاً مع حضور عدد من أفراد الأسرة وغياب أي ظهور موثق لها خلال الاحتفال.