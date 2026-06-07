عاجل
ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
25 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى
قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى
A-
A+

قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى

فن

2026-06-07 | 07:27
قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى

أثار تعرض الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعدما نُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة خلال الساعات الماضية.

وكشف الفنان أيمن أمير تفاصيل الحالة الصحية لمخيون عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر صورة جمعته به من داخل المستشفى، مطالباً الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

وكتب أيمن أمير في منشوره: "أرجو منكم الدعاء للفنان الغالي عبد العزيز مخيون"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعاً.

كما حرص أيمن أمير على توجيه الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيداً بمتابعته المستمرة لأوضاع الفنانين ووقوفه إلى جانبهم في مختلف الظروف.

ويُعد عبد العزيز مخيون من أبرز نجوم الفن المصري، إذ يمتلك مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالاً بارزة في السينما والدراما والمسرح، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين تقديراً واحتراماً لدى الجمهور والنقاد.

 

اقرأ ايضا في فن

وفاة باتريك غودفري نجم السينما البريطانية عن عمر ناهز الـ93 عاماً
08:42

وفاة باتريك غودفري نجم السينما البريطانية عن عمر ناهز الـ93 عاماً

خيّم الحزن على الأوساط الفنية البريطانية بعد الإعلان عن وفاة الممثل البريطاني المخضرم باتريك غودفري عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت نحو سبعة عقود ترك خلالها بصمة بارزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

08:42

وفاة باتريك غودفري نجم السينما البريطانية عن عمر ناهز الـ93 عاماً

خيّم الحزن على الأوساط الفنية البريطانية بعد الإعلان عن وفاة الممثل البريطاني المخضرم باتريك غودفري عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت نحو سبعة عقود ترك خلالها بصمة بارزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

تامر هجرس ينهار بالبكاء في زفاف ابنته الأسطوري بحضور نجوم الفن
08:01

تامر هجرس ينهار بالبكاء في زفاف ابنته الأسطوري بحضور نجوم الفن

تحوّل زفاف تمارا، ابنة الفنان المصري تامر هجرس، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأجواء المميزة التي رافقت الحفل، واللحظات المؤثرة التي وثقتها الكاميرات خلال المناسبة التي أقيمت في مدينة الجونة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

08:01

تامر هجرس ينهار بالبكاء في زفاف ابنته الأسطوري بحضور نجوم الفن

تحوّل زفاف تمارا، ابنة الفنان المصري تامر هجرس، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأجواء المميزة التي رافقت الحفل، واللحظات المؤثرة التي وثقتها الكاميرات خلال المناسبة التي أقيمت في مدينة الجونة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

بكاء سيلاوي بسبب والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 اشهر.. تفاصيل مؤثرة يرويها لأول مرة
Play
06:59

بكاء سيلاوي بسبب والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 اشهر.. تفاصيل مؤثرة يرويها لأول مرة

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يحلّ النجم الأردني سيلاوي ضيفاً في مواجهة هي الأجرأ والأكثر تأثيراً في مسيرته.

06:59

بكاء سيلاوي بسبب والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 اشهر.. تفاصيل مؤثرة يرويها لأول مرة

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يحلّ النجم الأردني سيلاوي ضيفاً في مواجهة هي الأجرأ والأكثر تأثيراً في مسيرته.

اخترنا لك
وفاة باتريك غودفري نجم السينما البريطانية عن عمر ناهز الـ93 عاماً
08:42
تامر هجرس ينهار بالبكاء في زفاف ابنته الأسطوري بحضور نجوم الفن
08:01
بكاء سيلاوي بسبب والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 اشهر.. تفاصيل مؤثرة يرويها لأول مرة
06:59
فيديو لزوج مي عز الدين مع يسرا في حفل زفاف يثير غضب المتابعين
05:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026