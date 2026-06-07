قلق على عبد العزيز مخيون بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة و دخوله المستشفى

وكشف الفنان أيمن تفاصيل الحالة الصحية لمخيون عبر حسابه على " "، حيث نشر صورة جمعته به من داخل المستشفى، مطالباً الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

وكتب أيمن أمير في منشوره: "أرجو منكم الدعاء للفنان مخيون"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعاً.

كما حرص أيمن أمير على الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور ، مشيداً بمتابعته المستمرة لأوضاع الفنانين ووقوفه إلى جانبهم في مختلف الظروف.

ويُعد عبد مخيون من أبرز نجوم الفن المصري، إذ يمتلك مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالاً بارزة في السينما والدراما والمسرح، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين تقديراً واحتراماً لدى الجمهور والنقاد.