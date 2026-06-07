تامر هجرس ينهار بالبكاء في زفاف ابنته الأسطوري بحضور نجوم الفن

وخطف تامر هجرس الأنظار بعدما ظهر متأثراً إلى حد البكاء أثناء تسليم ابنته إلى عريسها ، في إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بعفوية مشاعره وصدق مشهد الأبوة الذي ظهر فيه.

وامتدت اللحظات المؤثرة إلى رقصة خاصة جمعت هجرس بابنته وسط أجواء من الفرح والتصفيق، فيما تداول رواد مواقع التواصل مقاطع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن تأثرهم بالمشاهد التي جمعت بين فرحة الزفاف ومشاعر الوداع.

كما لفتت العروس تمارا الأنظار بإطلالتها الأنيقة والبسيطة، في حين حصدت والدتها ميرال، زوجة تامر هجرس، إشادات بسبب مظهرها اللافت، حيث رأى كثيرون أنها بدت أقرب إلى شقيقة العروس من والدتها.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم والأصدقاء المقربين، من بينهم الفنانة يسرا والفنان والراقصة الاستعراضية جوهرة، الذين حرصوا على مشاركة تامر هجرس فرحته بهذه المناسبة العائلية المميزة.

وتصدر الزفاف التريند خلال الساعات الماضية، بعدما جمع بين الأجواء الفخمة واللحظات العائلية المؤثرة التي تركت بصمة خاصة لدى الجمهور والمتابعين.