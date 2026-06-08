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أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني
أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني
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أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني

فن

2026-06-08 | 11:51
أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني
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Aljadeed
أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني

وضع الفنان المصري أحمد سعد حداً للتكهنات التي رافقت علاقته بزوجته علياء بسيوني خلال الفترة الماضية، بعدما تحدث للمرة الأولى بشكل مباشر عن طبيعة العلاقة بينهما، مؤكداً تمسكه بها رغم الخلافات التي مرّا بها.

وخلال ظهوره في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، كشف أحمد سعد أن منشور الطلاق الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان قد نُشر من قبل علياء بسيوني نفسها، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يغيّر من مكانتها في حياته.

وقال سعد إن علياء “ستظل زوجته وأم أبنائه”، مؤكداً أن الخلافات بينهما لا تختلف عن تلك التي قد تحدث داخل أي منزل، مضيفاً أن وجود امرأة مثل علياء في حياته يجعله غير مهتم بفكرة الارتباط أو الزواج مجدداً.

وأثارت تصريحات الفنان المصري تفاعلاً واسعاً بين جمهوره، خاصة أنها جاءت بعد فترة من الشائعات التي تحدثت عن انفصال الثنائي ووجود توتر في علاقتهما، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول مصير زواجهما.

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