أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني

وخلال ظهوره في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، كشف أحمد سعد أن منشور الطلاق الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان قد نُشر من قبل علياء بسيوني نفسها، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يغيّر من مكانتها في حياته.
وقال سعد إن علياء “ستظل زوجته وأم أبنائه”، مؤكداً أن الخلافات بينهما لا تختلف عن تلك التي قد تحدث داخل أي منزل، مضيفاً أن وجود امرأة مثل علياء في حياته يجعله غير مهتم بفكرة الارتباط أو الزواج مجدداً.
وأثارت تصريحات الفنان المصري تفاعلاً واسعاً بين جمهوره، خاصة أنها جاءت بعد فترة من الشائعات التي تحدثت عن انفصال الثنائي ووجود توتر في علاقتهما، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول مصير زواجهما.
شارك صانع المحتوى الشهير زياد أبو شعر متابعيه خبراً سعيداً طال انتظاره، معلناً حمل زوجته سارة ملص بطفلهما الأول، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بعدما تصدّر اسم والده الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الاهتمام إلى رشيد عبد الحميد، والد الفنان الفلسطيني مروان عبد الحميد المعروف باسم "سانت ليفانت".
حسمت المؤثرة اللبنانية يومي خوري، الشهيرة بلقب “الدكتورة يومي”، الجدل الذي رافق حياتها الخاصة خلال الأسابيع الماضية، بعدما شاركت متابعيها صوراً جديدة جمعتها بزوجها في أجواء رومانسية، لتضع بذلك حداً للتكهنات التي تحدثت عن وجود خلافات أو انفصال بينهما.