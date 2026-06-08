أحمد سعد يحسم حقيقة علاقته بـ علياء بسيوني

وخلال ظهوره في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي ، كشف أن منشور الطلاق الذي أثار ضجة عبر كان قد نُشر من قبل نفسها، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يغيّر من مكانتها في حياته.

وقال سعد إن علياء “ستظل زوجته وأم أبنائه”، مؤكداً أن الخلافات بينهما لا تختلف عن تلك التي قد تحدث داخل أي ، مضيفاً أن وجود امرأة مثل علياء في حياته يجعله غير مهتم بفكرة الارتباط أو الزواج مجدداً.

وأثارت تصريحات الفنان المصري تفاعلاً واسعاً بين جمهوره، خاصة أنها جاءت بعد فترة من الشائعات التي تحدثت عن انفصال ووجود توتر في علاقتهما، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول مصير زواجهما.