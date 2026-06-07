تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته

استعاد والد المنشد الراحل رأفت عواد ذكرياته مع نجله من خلال منشور مؤثر عبر ، عبّر فيه عن حجم الفقد الذي يعيشه منذ رحيله المفاجئ.

ونشر والد رأفت صورة قديمة تجمعه بابنه، مرفقاً إياها بكلمات مؤثرة تحدث فيها عن أخلاقه وتواضعه، مشيراً إلى أنه كان يخجل من أن يزعج أي شخص أو يتسبب له بالإحراج، كما كان حريصاً على مساعدة الآخرين والاهتمام بأدق التفاصيل.

وأضاف في رسالته أن رأفت كان كثير التصوير مع محبيه وتوثيق الذكريات معهم، مستذكراً موقفاً أخيراً جمعهما عندما طلب منه إنزال بعض الأغراض من السيارة، فبادر إلى حملها جميعاً دفعة واحدة، قبل أن يودعه قائلاً: " يرضى عليك يا ".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلمات الأب التي عكست حجم الحزن والاشتياق لنجله، فيما أعادت تسليط الضوء على المسيرة القصيرة التي ترك خلالها رأفت أثراً كبيراً لدى جمهوره.

وفي سياق متصل، تم طرح إنشودة بصوت رأفت عواد بعد وفاته، في خطوة مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً بين محبيه، الذين اعتبروا العمل بمثابة ذكرى خالدة تستحضر صوته وحضوره بعد رحيله.