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تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته
تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته
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تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته

فن

2026-06-07 | 12:30
تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته
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Aljadeed
تفاصيل محزنة يكشفها والد المنشد رأفت عواد بعد أيام من وفاته

استعاد والد المنشد الأردني الراحل رأفت عواد ذكرياته مع نجله من خلال منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن حجم الفقد الذي يعيشه منذ رحيله المفاجئ.

ونشر والد رأفت صورة قديمة تجمعه بابنه، مرفقاً إياها بكلمات مؤثرة تحدث فيها عن أخلاقه وتواضعه، مشيراً إلى أنه كان يخجل من أن يزعج أي شخص أو يتسبب له بالإحراج، كما كان حريصاً على مساعدة الآخرين والاهتمام بأدق التفاصيل.
وأضاف في رسالته أن رأفت كان كثير التصوير مع محبيه وتوثيق الذكريات معهم، مستذكراً موقفاً أخيراً جمعهما عندما طلب منه إنزال بعض الأغراض من السيارة، فبادر إلى حملها جميعاً دفعة واحدة، قبل أن يودعه قائلاً: "الله يرضى عليك يا حبيبي".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلمات الأب التي عكست حجم الحزن والاشتياق لنجله، فيما أعادت الرسالة تسليط الضوء على المسيرة القصيرة التي ترك خلالها رأفت أثراً كبيراً لدى جمهوره.
وفي سياق متصل، تم طرح إنشودة جديدة بصوت رأفت عواد بعد وفاته، في خطوة مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً بين محبيه، الذين اعتبروا العمل بمثابة ذكرى خالدة تستحضر صوته وحضوره بعد رحيله.

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