سلمى المصري تحتفل بخطوبة نجلها.. أجواء عائلية دافئة تخطف الأنظار

وكشفت سلمى المصري عن أبرز لحظات الحفل من خلال مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها على ، حيث ظهر العروسان في أجواء رومانسية أنيقة، تزيّنت بالورود البيضاء والإضاءة الهادئة التي أضفت لمسة خاصة على الاحتفال.

وظهر هاني بإطلالة رسمية أنيقة، فيما لفتت خطيبته الأنظار بفستان ناعم باللون البيج، بينما وثّقت اللقطات لحظات عفوية جمعتهما وسط أجواء من الحب والانسجام، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر ، إذ انهالت رسائل التهنئة من الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني الذين تمنوا للعروسين حياة مليئة بالسعادة والنجاح والاستقرار.

ويأتي هذا ليضيف محطة ومميزة في حياة سلمى المصري، التي لطالما عبّرت عن اعتزازها الكبير بعائلتها، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن نجاح أبنائها وسعادتهم يمثلان أحد أهم إنجازاتها الشخصية إلى جانب مسيرتها الفنية الحافلة.