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عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026
عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026
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عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026

فن

2026-06-09 | 04:08
عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026
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Aljadeed
عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026

لفت الفنان السوري عابد فهد أنظار متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور له من إحدى المدن الأوروبية، حيث شارك صورة عفوية بإطلالة صيفية لاقت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

وظهر عابد فهد وهو يتجول في أحد الشوارع حاملاً كوباً من القهوة، مرتدياً ملابس كاجوال شبابية، قبل أن يرفق الصورة بتعليق كشف من خلاله عن المنتخب الذي يدعمه في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب النجم السوري: "الطريق إلى كأس العالم.. الأرجنتين مرة أخرى.. وأمنياتي بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة، وأنتم من تشجعون؟"، في إشارة إلى دعمه لمنتخب منتخب الأرجنتين لكرة القدم خلال البطولة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشوره، حيث انقسمت التعليقات بين مشجعي الأرجنتين والداعمين للمنتخبات العربية المشاركة، فيما أشاد كثيرون بإطلالته وحضوره الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص عابد فهد على مشاركة جمهوره تفاصيل من يومياته وآرائه في عدد من القضايا الفنية والرياضية، ما يجعل منشوراته تحظى دائماً بتفاعل واسع من متابعيه.

 
 

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