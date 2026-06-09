عابد فهد يكشف عن منتخبه المفضل في كأس العالم 2026

وظهر عابد فهد وهو يتجول في أحد الشوارع حاملاً كوباً من القهوة، مرتدياً ملابس كاجوال شبابية، قبل أن يرفق الصورة بتعليق كشف من خلاله عن المنتخب الذي يدعمه في بطولة كأس 2026.

وكتب النجم السوري: "الطريق إلى كأس العالم.. الأرجنتين مرة أخرى.. وأمنياتي بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، وأنتم من تشجعون؟"، في إشارة إلى دعمه لمنتخب منتخب الأرجنتين لكرة القدم خلال البطولة.