شقيق سهام جلال يكشف تفاصيل صادمة عن أيامها الأخيرة

كشف شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال تفاصيل عن حالتها الصحية قبل وفاتها، موضحاً أنها كانت تعاني من آلام في الظهر قبل أن تكشف الفحوصات الطبية وجود انسداد في شرايين القدمين استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.



كشف شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال تفاصيل عن حالتها الصحية قبل وفاتها، موضحاً أنها كانت تعاني من آلام في الظهر قبل أن تكشف الفحوصات الطبية وجود انسداد في شرايين القدمين استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأوضح جلال، خلال مداخلة تلفزيونية، أن العملية الجراحية أُجريت تحسن حالتها، إلا أن وضعها الصحي تدهور بشكل مفاجئ بعد التدخل الطبي، قائلاً بحزن إن العائلة دخلت العملية وهي تأمل بالشفاء لكنها فقدت “أغلى ما لديها”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تداول أنباء عن دراسة الأسرة للملف الطبي الخاص بالراحلة والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالعلاج الذي تلقته قبل وفاتها، فيما شدد شقيقها على أن العائلة لا ترغب حالياً في أي اتهامات أو الحديث عن احتمال وقوع خطأ طبي قبل استكمال مراجعة التقارير الطبية.

وتُعد سهام جلال من الوجوه المعروفة في الدراما والسينما ، إذ شاركت في أعمال بارزة من بينها صعيدي الأميركية والضوء الشارد، كما كان من آخر أعمالها الظهور في عوالم خفية إلى جانب عادل إمام.

