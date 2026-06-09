جوزيف حويك يحرج ماريو باسيل ويواجهه بشخصية "ماريوكا": صورة مهينة للمرأة؟

أثارت الممثلة اللبنانية سينتيا كرم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء عفوي تحدثت خلاله بتأثر شديد عن معاناة اللبنانيين في ظل الحرب الدائرة، حيث بدت عاجزة عن حبس دموعها وهي تستذكر مشاهد النزوح والخوف والانقسام الذي يعيشه كثيرون. وحصدت تصريحاتها إشادات واسعة من المتابعين الذين رأوا في كلامها رسالة إنسانية بعيدة عن الاصطفافات السياسية، ركزت على معاناة الناس اليومية وما تتركه الحرب من آثار نفسية واجتماعية عميقة.