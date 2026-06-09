جوزيف حويك يحرج ماريو باسيل ويواجهه بشخصية "ماريوكا": صورة مهينة للمرأة؟

أثارت الممثلة اللبنانية سينتيا كرم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء عفوي تحدثت خلاله بتأثر شديد عن معاناة اللبنانيين في ظل الحرب الدائرة، حيث بدت عاجزة عن حبس دموعها وهي تستذكر مشاهد النزوح والخوف والانقسام الذي يعيشه كثيرون. وحصدت تصريحاتها إشادات واسعة من المتابعين الذين رأوا في كلامها رسالة إنسانية بعيدة عن الاصطفافات السياسية، ركزت على معاناة الناس اليومية وما تتركه الحرب من آثار نفسية واجتماعية عميقة.
خرج صانع المحتوى رضا الوهابي عن صمته ووجّه اعتذاراً علنياً إلى زياد أبو شعر وزوجته سارة ملص، بعد الجدل الذي أثاره تسريبه غير المقصود لخبر حملها قبل الإعلان الرسمي عنه.
أوقفت الشرطة الفرنسية المغني والممثل الفرنسي باتريك برويل للتحقيق معه، بعد تقدم شكاوى جديدة تتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، في قضية أعادت اسمه إلى واجهة الإعلام الفرنسي خلال الساعات الماضية.