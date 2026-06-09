المستشار تركي ال الشيخ يحتفل بعقد قران شقيقته ويوجه رسالة مؤثرة لها

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على X رسالة تهنئة مؤثرة، بارك فيها لشقيقته بهذه المناسبة السعيدة، داعياً أن يبارك لهما ويجمع بينهما على الخير والمحبة. وكتب: "أبارك لأختي الغالية الجوهرة عقد قرانها على الشاب عبدالمحسن بن عبدالرحمن الدغيثر، أسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما السعادة والتوفيق والمودة والرحمة".ولم يكتفِ المستشار تركي ال الشيخ بإعلان الخبر، بل شارك أيضاً مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت جانباً من أجواء الاحتفال، حيث ظهرت لحظات عائلية مميزة عكست الفرح التي عاشتها الأسرة بهذه المناسبة. وأظهرت اللقطات أجواءً راقية ومفعمة بالمشاعر الإيجابية، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والمقرّبين الذين شاركوا العروسين فرحتهما في هذه المناسبة الخاصة.