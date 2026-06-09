ابنة هالك هوغان تهاجم الشرطة بعد تقرير وفاته.. والخلافات العائلية تعود إلى الواجهة

وفي مقطع فيديو متداول، أعربت عن غضبها من إدراج اسمها في التقرير، معتبرة أن ما ورد فيه لم يراعِ مشاعرها خلال فترة الحداد، مؤكدة أنها حاولت الابتعاد عن الأضواء بعد وفاة والدها لكنها وجدت نفسها مجبرة على الرد.

وانتقدت ابنة المصارع الراحل طريقة تعامل الجهات المعنية معها، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ دعماً أو تواصلاً كافياً بعد الوفاة، كما أبدت اعتراضها على بعض المعلومات الواردة في التقرير الذي تناول ظروف الوفاة والخلافات العائلية المرتبطة بالوصية.

وكان هالك ، واسمه الحقيقي جين ، قد توفي عام 2025 عن عمر ناهز 71 عاماً إثر نوبة قلبية، وسط تقارير تحدثت عن معاناته من مشكلات صحية وخلافات عائلية برزت في سنواته .