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أول رد من والدة غيث مروان بعد الجدل حول خطوبة ابنتها لمى
أول رد من والدة غيث مروان بعد الجدل حول خطوبة ابنتها لمى
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أول رد من والدة غيث مروان بعد الجدل حول خطوبة ابنتها لمى

فن

2026-06-09 | 05:51
أول رد من والدة غيث مروان بعد الجدل حول خطوبة ابنتها لمى
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Aljadeed
أول رد من والدة غيث مروان بعد الجدل حول خطوبة ابنتها لمى

أثارت خطوبة لمى خير بيك، شقيقة صانع المحتوى السوري غيث مروان، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أجواء المناسبة فحسب، بل نتيجة الغياب اللافت لغيث مروان وزوجته سارة الورع عن الحفل، ما فتح الباب أمام عشرات التساؤلات والتكهنات بين المتابعين.

ومع تصاعد الشائعات، خرجت والدة غيث ولمى، حنان مروان، عن صمتها في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضع حداً للكثير من الأحاديث المتداولة حول المناسبة.

وعبّرت حنان مروان عن سعادتها الكبيرة بخطوبة ابنتها، مؤكدة أن فرحة الأم في هذه اللحظات لا توصف. كما وجهت رسالة شكر لكل من شاركهم الفرحة وبارك للعروسين، قبل أن تتطرق إلى إحدى أكثر النقاط التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

ونفت والدة لمى ما تم تداوله بشأن إقامة مراسم الخطوبة في منزل إحدى صديقات ابنتها بسبب ضيق منزل العائلة، مؤكدة أن المناسبة أُقيمت في منزلهم الجديد، وأنها لم تكن قد انتهت بعد من نشر تفاصيل المنزل والتحضيرات الخاصة بالمناسبة، الأمر الذي ساهم في انتشار بعض المعلومات غير الدقيقة.

وجاء هذا التوضيح بعدما تداول عدد من المتابعين روايات مختلفة حول مكان إقامة الحفل، كما ربط البعض بين هذه الشائعات وغياب غيث مروان عن المناسبة، ما أدى إلى موجة من الانتقادات التي طالت صانع المحتوى السوري.

كما امتدت التكهنات لتشمل زوجته سارة الورع، حيث رجّح بعض المتابعين وجود خلافات عائلية وراء الغياب، خاصة بعد انتشار مقاطع سابقة ظهر فيها غيث مع عائلته من دون سارة، إلا أن أياً من هذه الروايات لم يتم تأكيدها من قبل أفراد العائلة.

ورغم أن والدة غيث مروان حرصت على توضيح حقيقة المنزل والرد على بعض الشائعات المتداولة، فإنها لم تكشف بشكل مباشر عن السبب الحقيقي وراء غياب غيث مروان وزوجته سارة الورع عن خطوبة شقيقته لمى، لتبقى هذه النقطة محل تساؤل لدى المتابعين حتى الآن.

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