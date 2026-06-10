وفاة الفنان المصري عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية مفاجئة

وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر وفاته، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لمتابعة مكثفة داخل قسم العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة .

ويُعد مخيون من أبرز نجوم الفن في مصر، إذ قدّم على مدار مسيرته الفنية الطويلة عشرات الأعمال الناجحة في الدراما والسينما والمسرح، وترك بصمة مميزة لدى الجمهور من خلال أدواره المتنوعة وحضوره الفني اللافت.

وأثار خبر وفاته من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين نعوه عبر ، مستذكرين مسيرته الحافلة وإسهاماته الكبيرة في الساحة الفنية .