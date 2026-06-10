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كاظم الساهر: رحيل أم أولادي دمرني.. ولن أتزوج مجددًا
كاظم الساهر: رحيل أم أولادي دمرني.. ولن أتزوج مجددًا
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كاظم الساهر: رحيل أم أولادي دمرني.. ولن أتزوج مجددًا

فن

2026-06-10 | 03:03
كاظم الساهر: رحيل أم أولادي دمرني.. ولن أتزوج مجددًا
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Aljadeed
كاظم الساهر: رحيل أم أولادي دمرني.. ولن أتزوج مجددًا

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن تفاصيل شخصية مؤثرة تتعلق بحياته الخاصة، متحدثًا بصراحة عن موقفه من الزواج مجددًا، وتأثير الفقد في حياته، إلى جانب نظرته للعلاقات الإنسانية وضريبة الشهرة.

وخلال ظهوره في برنامج Abtalks مع الإعلامي أنس بوخش، حسم الساهر الجدل بشأن إمكانية ارتباطه مرة أخرى، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن فكرة الزواج. وقال: "أنا قررت منذ فترة أن أعيش وحيدًا"، مضيفًا عن احتمال الزواج مجددًا: "لا... لا مستحيل، ولا ممكن".

كما استعاد الساهر واحدة من أكثر المحطات ألمًا في حياته، متحدثًا عن رحيل زوجته السابقة وأم نجليه، مؤكدًا أن الفقد ترك أثرًا عميقًا لا يمكن تجاوزه بالكامل. وقال: "أم الأولاد دمرتني تمامًا عندما رحلت.. الفقد كسر لا يُصلح أبدًا"، مشيرًا إلى أنه احتاج خلال تلك الفترة إلى دعم نفسي ومساندة من أصدقاء مختصين لتجاوز محنة الحزن.

وفي حديثه عن العلاقات الزوجية، قدّم الساهر رؤية صريحة أثارت تفاعلًا واسعًا، معتبرًا أن الرجال كثيرًا ما يكونون سببًا في خسارة النساء المميزات في حياتهم، نتيجة أخطاء متكررة وسوء التقدير.

أما عن الشهرة، فأكد أن النجاح الفني يحمل ثمنًا باهظًا، موضحًا أن الأضواء سلبته جزءًا كبيرًا من حريته وراحته الشخصية. وقال إن الفنان يعيش تحت رقابة دائمة ويُحاسب على كل تصرف، مضيفًا أن الشهرة قد تتحول أحيانًا إلى عبء ثقيل رغم ما تمنحه من نجاح وانتشار.

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