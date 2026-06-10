سيلاوي يحسم حقيقة اعتزاله ويعترف: فكرت اعتنق الدين المسيحي

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يحلّ النجم الأردني سيلاوي ضيفاً في مواجهة هي الأجرأ والأكثر تأثيراً في مسيرته.



لأول مرة، يكسر سيلاوي حاجز الصمت ليفتح قلبه وعقله أمام الجمهور، كاشفاً عن أسرار وخفايا تُروى للمرة الأولى عن حياته الشخصية، وأزماته النفسية والدينية التي شغلت الرأي العام.

يأخذنا سيلاوي في رحلة شاقة بين طيات الماضي والحاضر؛ يتحدث بدموع محبوسة عن طفولة قاسية وحرمان من والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 أشهر، مستذكراً اللحظة المؤثرة للقائه بها بعد 25 عاماً من الغياب، كما يواجه والده باتصال مباشر ومؤثر على الهواء بعد جفاء وتبرؤ.

لم يخلُ اللقاء من الاعترافات الصادمة؛ حيث يتطرق سيلاوي لأزمته ، وقرار اعتقاله وتلقيه تهـ ـديدات بالقـ ـتل أدت لهروبه، حاسماً الجدل حول اتهامه بالإساءة للدين الإسلامي وحقيقة إلحاده. ويكشف بكل شجاعة عن معركته مع المرض النفسي وتشخصيه بإضطراب ثنائي القطب (Bipolar)، ومحاولات إنهاء حياته لـ "إسكات الصوت الذي في رأسه"، وصولاً إلى تعـ ـاطيه الممنوعات وتناوله لأكثر من 11 حبة دواء يومياً.

بين حرقة الشوق لابنته المحرومة منه ورسالته المؤثرة للملك الثاني، وبين كواليس إدخاله المصحة قسراً من قِبل عائلته، يطل علينا سيلاوي الفني أيضاً ليعلن عن ألبومه الجديد ويطلق أغنية حصرية بإحساس عالٍ، متحدثاً عن مكانته في الساحة الفنية ومنافسته للشامي والأخرس.

حلقة مليئة بالدموع، الصدمات، والمواجهات الصادقة التي تجرد الفنان من نجوميته لتبقي الإنسان في "مساحة خاصة" جداً.



