أفرا ساراتش أوغلو برفقة بويراز يوسما أوغلو.. هل أكدت شائعات ارتباطهما؟

ورصدت عدسات الباباراتزي بطلة مسلسل طائر الرفراف داخل سيارة بويراز يوسما أوغلو في منطقة بيبك، بينما كان يقود السيارة، لتفاجئ المصورين برفع إبهامها للأعلى في إشارة أثارت موجة من التفاعل وفسّرها متابعون على أنها موافقة ضمنية على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطهما.

وجاء هذا الظهور بعد تقارير تحدثت عن قضاء إجازة معًا في الدنماركية كوبنهاغن، إضافة إلى رصدهما سابقًا خلال عشاء جمعهما في العاصمة الإسبانية مدريد، ما زاد من التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

ورغم تزايد الحديث عن ارتباطهما، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أفرا ساراتش أوغلو أو بويراز يوسما أوغلو لتأكيد أو نفي هذه ، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من التساؤلات.

ويُعرف بويراز يوسما أوغلو بأنه أحد رجال الأعمال في ، وقد درس في كلية لندن للاقتصاد، كما يشارك في عدد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية، الأمر الذي جعله محط اهتمام الإعلام منذ تداول ارتباطه بالنجمة الشهيرة.