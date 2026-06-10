الملكة رانيا تحتفل بذكرى زواجها الـ33 برسالة رومانسية للملك عبد الله

ونشرت الملكة رانيا الصورة عبر حسابها الرسمي على " "، حيث بدا الملكي بابتسامة دافئة عكست متانة العلاقة التي تجمعهما منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكتبت باللغة : "كل عام وأنت أجمل ما يزين الحياة".كما أضافت باللغة الإنجليزية: "ممتنة لكل منعطف في الحياة قادني إليك. عيد زواج يا صاحب الجلالة"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين.وحصد المنشور آلاف التعليقات التي حملت عبارات التهنئة والدعاء، وسط إشادة بقصة الحب التي تجمع الملكة رانيا والملك الثاني، وبالمكانة التي يحظيان بها لدى الأردنيين.