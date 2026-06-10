الملكة رانيا تحتفل بذكرى زواجها الـ33 برسالة رومانسية للملك عبد الله

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
في وقتٍ فرضت فيه الحرب والظروف القاهرة إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، يختار مهرجان "أعياد بيروت" أن يتمسّك برسالته التي حملها منذ انطلاقته، مؤكداً أن الثقافة كانت وستبقى أحد أشكال المقاومة، وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل.
أثارت صورة فتاة زعمت صاحبتها أنها توثق زواجها بالفنان العراقي ماجد المهندس، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات الساخرة والطريفة التي اجتاحت المنشور خلال ساعات.
تستعد الممثلة التركية داملا سونمز لدخول القفص الذهبي، إذ كشفت تقارير إعلامية تركية عن زواجها المرتقب من حبيبها إلكاي آقنجي في 11 يوليو/تموز المقبل، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عامين بعيداً عن الأضواء.