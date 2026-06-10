زواج ماجد المهندس ؟ لقطة رومانسية مع عروسته وأول تعليق لها يثير الجدل

وبدأت القصة عندما نشرت إحدى الفتيات صورة تبدو وكأنها تجمعها بالفنان الشهير في أجواء رومانسية، وأرفقتها بتعليق أوحى بأنها ارتبطت به رسميًا، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين في البداية إلى التساؤل حول حقيقة الخبر، قبل أن يتبين أن الصورة مولدة بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي
.
وسرعان ما تحول المنشور إلى مادة للتريند بين رواد مواقع التواصل، الذين تفاعلوا مع الصورة بعشرات التعليقات الساخرة. وذهب بعضهم إلى تهنئة الفتاة على "الارتباط المفاجئ"، فيما مازح آخرون الفنان ماجد المهندس
، معتبرين أنه ربما لا يعلم حتى الآن بأمر "زواجه" المتداول على الإنترنت.