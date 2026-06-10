زواج ماجد المهندس ؟ لقطة رومانسية مع عروسته وأول تعليق لها يثير الجدل

أثارت صورة فتاة زعمت صاحبتها أنها توثق زواجها بالفنان ، موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات الساخرة والطريفة التي اجتاحت المنشور خلال ساعات.



وبدأت القصة عندما نشرت إحدى الفتيات صورة تبدو وكأنها تجمعها بالفنان الشهير في أجواء رومانسية، وأرفقتها بتعليق أوحى بأنها ارتبطت به رسميًا، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين في البداية إلى التساؤل حول حقيقة الخبر، قبل أن يتبين أن الصورة مولدة بالكامل بواسطة تقنيات .

وسرعان ما تحول المنشور إلى مادة للتريند بين رواد مواقع التواصل، الذين تفاعلوا مع الصورة بعشرات التعليقات الساخرة. وذهب بعضهم إلى تهنئة الفتاة على "الارتباط المفاجئ"، فيما مازح آخرون الفنان ، معتبرين أنه ربما لا يعلم حتى الآن بأمر "زواجه" المتداول على الإنترنت.