شكران مرتجى ضيفة "مساحة خاصة" مع علي ياسين.. اعترافات مؤثرة تكشفها للمرة الاولى

https://www.instagram.com/reel/DZZfgbpCFoY/?igsh=OGpxbGRrcXhpMHMw
وخلال الحلقة، لم تتمكن شكران مرتجى من حبس دموعها، إذ استرجعت محطات مؤثرة من حياتها ومسيرتها الفنية، متحدثة بصراحة وعفوية عن تجارب تركت أثراً عميقاً في شخصيتها، وكاشفةً اعترافات تُروى للمرة الأولى.
وخلال الحلقة، تخون الدموع شكران مرتجى في أكثر من محطة، بينما تستعيد ذكريات وتجارب تركت أثراً عميقاً في حياتها، ضمن حوار صريح ومؤثر يكشف جانباً مختلفاً من شخصيتها.
حلقة شكران مرتجى من "مساحة خاصة" تُعرض السبت الساعة 20:45 عبر شاشة الجديد، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" على يوتيوب.