الشامي يفاجئ جمهوره برسالة اعتذار مؤثرة.. ماذا وراءها؟

وفي رسالته، وجّه الشكر لكل من دعمه منذ بداية مسيرته الفنية، مؤكداً أن النجاحات التي حققها خلال السنوات لم تكن لتتحقق لولا وقوف جمهوره إلى جانبه. وفي المقابل، حرص على الاعتذار عن أي موقف أو تصريح سابق قد يكون تسبب بخيبة أمل لبعض المتابعين، مشيراً إلى أنه لا يزال يتعلم من تجاربه ويكبر أمام جمهوره يوماً بعد يوم.

وكتب الشامي: "إنجازات بالجملة بفضلكم"، مؤكداً أنه شعر بضرورة التوجه إلى جمهوره بكلمة شكر واعتذار في الوقت نفسه، كما شدد على أنه يسعى دائماً إلى تطوير نفسه على الصعيدين الفني والإنساني.

كما حملت وعداً واضحاً لجمهوره، إذ أكد أن رحلته لا تزال في بدايتها، وأن القادم سيكون أفضل، متعهداً بأن يكون "نسخة أفضل من نفسه" كموسيقي وإنسان.

ولاقت كلمات الشامي تفاعلاً كبيراً بين متابعيه الذين أشادوا بصراحته وتواضعه، معتبرين أن الاعتراف بالأخطاء والحرص على التطور المستمر يعكسان نضجاً فنياً وشخصياً، في وقت يواصل فيه الفنان السوري تحقيق النجاحات وحصد ملايين المشاهدات عبر أعماله الغنائية التي تتصدر في أكثر من دولة عربية.