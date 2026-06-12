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خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان
خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان
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خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان

فن

2026-06-12 | 10:35
خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان
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Aljadeed
خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان

حسم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور الجدل المثار حول الأنباء التي تحدثت عن تغييرات مرتقبة في نقابة الفنانين، والتي تضمنت طرح اسم الفنان جمال سليمان كبديل له في منصب النقيب.

وفي تصريح خاص لقناة "الجديد"، نفى الناطور صحة المعلومات المتداولة، مؤكداً أن ما يُنشر عن إعفائه من منصبه أو تعيين بديل له لا يستند إلى أي معطيات رسمية.

وقال الناطور إن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة"، مشدداً على أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

ورغم نفيه للأنباء، أبدى الناطور ترحيبه الكامل باسم جمال سليمان، مشيداً بمكانته الفنية، قائلاً: "أهلاً وسهلاً بزميلنا ونجمنا جمال سليمان، فهو يصلح أن يكون نقيباً وقائداً للحركة الفنية، لأنه من أبرز نجوم الدراما السورية والعربية".


وكانت صفحات فنية قد تداولت معلومات تحدثت عن تغييرات محتملة في عدد من المؤسسات الفنية السورية، قبل أن ينفي كل من مازن الناطور وجمال سليمان وجود أي خطوات رسمية أو اتصالات تتعلق بهذه التعيينات.

ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة وأثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الفنية السورية.

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