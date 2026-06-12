خاص الجديد – مازن الناطور يحسم حقيقة استبداله بـ جمال سليمان

حسم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور الجدل المثار حول الأنباء التي تحدثت عن تغييرات مرتقبة في الفنانين، والتي تضمنت طرح اسم الفنان كبديل له في منصب النقيب.



وفي تصريح خاص لقناة "الجديد"، نفى الناطور صحة المعلومات المتداولة، مؤكداً أن ما يُنشر عن إعفائه من منصبه أو تعيين بديل له لا يستند إلى أي معطيات رسمية.



وقال الناطور إن هذه "لا أساس لها من الصحة"، مشدداً على أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.



ورغم نفيه للأنباء، أبدى الناطور ترحيبه الكامل ، مشيداً بمكانته الفنية، قائلاً: "أهلاً وسهلاً بزميلنا ونجمنا سليمان، فهو يصلح أن يكون نقيباً وقائداً للحركة الفنية، لأنه من أبرز نجوم الدراما والعربية".