الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها
أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها
A-
A+

أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها

فن

2026-06-13 | 11:07
أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها

تصدر خبر انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور ومحبي النجمة السورية الذين تداولوا الخبر على نطاق واسع.

وفي التفاصيل، كشفت معلومات خاصة حصلت عليها صفحة "شربليتا" الفنية أن شهد برمدا انفصلت عن زوجها مؤخراً، وذلك بعد فترة من الخلافات المتكررة التي نشبت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الانفصال.

وبحسب المعلومات، جرى الانفصال في أجواء هادئة بعيداً عن أي توتر أو سجالات علنية، حيث ساد الاحترام المتبادل والتفاهم بين الطرفين خلال هذه المرحلة، في خطوة تعكس حرصهما على التعامل مع الأمر بخصوصية ورقي.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من شهد برمدا أو من زوجها للتعليق على الأنباء المتداولة، في وقت يترقب فيه المتابعون أي توضيح أو تأكيد رسمي بشأن تفاصيل الانفصال.

 


اقرأ ايضا في فن

تطورات جديدة في قضية ميليسا دونجيل بعد اعتقالها بتهمة تعاطي الممنوعات
09:19

تطورات جديدة في قضية ميليسا دونجيل بعد اعتقالها بتهمة تعاطي الممنوعات

كشفت وسائل إعلام تركية عن مستجدات جديدة في قضية المخدرات المتعلقة بالممثلة التركية ميليسا دونجيل، وذلك بعد ورود محادثات وصور من هاتفها ضمن ملف التحقيق الجاري.

09:19

تطورات جديدة في قضية ميليسا دونجيل بعد اعتقالها بتهمة تعاطي الممنوعات

كشفت وسائل إعلام تركية عن مستجدات جديدة في قضية المخدرات المتعلقة بالممثلة التركية ميليسا دونجيل، وذلك بعد ورود محادثات وصور من هاتفها ضمن ملف التحقيق الجاري.

الليدي مادونا بتصريحات مفاجئة وتعلنها: "انا اذكى من اليسا وهيفاء وهبي"
08:00

الليدي مادونا بتصريحات مفاجئة وتعلنها: "انا اذكى من اليسا وهيفاء وهبي"

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

08:00

الليدي مادونا بتصريحات مفاجئة وتعلنها: "انا اذكى من اليسا وهيفاء وهبي"

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

انتشال جـ ـثمان المتسلق القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في في فوهة بركان
07:21

انتشال جـ ـثمان المتسلق القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في في فوهة بركان

وثّقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات المؤثرة لانتشال جثمان المغامر اليمني الشهير القعقاع بن عنتر، المعروف بلقب "سبايدر مان اليمن"، بعد ساعات من سقوطه داخل فوهة بركانية في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

07:21

انتشال جـ ـثمان المتسلق القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في في فوهة بركان

وثّقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات المؤثرة لانتشال جثمان المغامر اليمني الشهير القعقاع بن عنتر، المعروف بلقب "سبايدر مان اليمن"، بعد ساعات من سقوطه داخل فوهة بركانية في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

اخترنا لك
تطورات جديدة في قضية ميليسا دونجيل بعد اعتقالها بتهمة تعاطي الممنوعات
09:19
الليدي مادونا بتصريحات مفاجئة وتعلنها: "انا اذكى من اليسا وهيفاء وهبي"
08:00
انتشال جـ ـثمان المتسلق القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في في فوهة بركان
07:21
كريستيانو رونالدو يحقق حلم أشهر معجباته بعد سنوات من الانتظار
07:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026