أنباء عن انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها

وفي التفاصيل، كشفت معلومات خاصة حصلت عليها صفحة "شربليتا" الفنية أن شهد برمدا انفصلت عن زوجها مؤخراً، وذلك بعد فترة من الخلافات المتكررة التي نشبت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الانفصال.
وبحسب المعلومات، جرى الانفصال في أجواء هادئة بعيداً عن أي توتر أو سجالات علنية، حيث ساد الاحترام المتبادل والتفاهم بين الطرفين خلال هذه المرحلة، في خطوة تعكس حرصهما على التعامل مع الأمر بخصوصية ورقي.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من شهد برمدا أو من زوجها للتعليق على الأنباء المتداولة، في وقت يترقب فيه المتابعون أي توضيح أو تأكيد رسمي بشأن تفاصيل الانفصال.
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
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