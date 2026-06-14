جيمري بايسال نجمة "ورود وذنوب" تعلن اصابتها بورم في الثدي للمرة الثالثة



كما أشارت إلى أنها تتابع حالتها الصحية منذ فترة طويلة بالتعاون مع فريقها الطبي، مؤكدة أن جميع الفحوصات التي أجرتها أظهرت أن الورم حميد ولا يحمل أي مؤشرات مقلقة، ما جعل الأطباء يوصون باستئصاله كإجراء احترازي للحفاظ على صحتها وتجنب أي مضاعفات مستقبلية.

وأوضحت جيمري بايسال أن العملية المرتقبة ستكون الثالثة من نوعها، بعدما سبق أن خضعت لعمليتين جراحيتين مماثلتين نتيجة ظهور أورام حميدة بشكل متكرر، الأمر الذي فرض عليها الاستمرار في المراقبة الطبية الدورية وإجراء الفحوص اللازمة بشكل منتظم للتأكد من استقرار حالتها.كما أشارت إلى أنها تتابع حالتها الصحية منذ فترة طويلة بالتعاون مع فريقها الطبي، مؤكدة أن جميع الفحوصات التي أجرتها أظهرت أن الورم حميد ولا يحمل أي مؤشرات مقلقة، ما جعل الأطباء يوصون باستئصاله كإجراء احترازي للحفاظ على صحتها وتجنب أي مضاعفات مستقبلية.

وشاركت بايسال، التي حققت شهرة لدى الجمهور من خلال مشاركتها في مسلسل «ورود وذنوب»، تفاصيل وضعها الصحي عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث أوضحت أنها فضّلت الأمر بنفسها قبل انتشار أي أو شائعات قد تثير البلبلة بين متابعيها.وأكدت النجمة أنها ستستغل فترة إجازتها الحالية لإجراء العملية الجراحية ومتابعة العلاج، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد استشارة الأطباء المختصين ومتابعة طبية دقيقة لحالتها الصحية. وأضافت أن التدخل الجراحي يندرج ضمن خطة علاجية مستمرة تهدف إلى التعامل مع الأورام الحميدة التي ظهرت لديها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.