أول تعليق لـ دكتورة يومي على أنباء طلاقها من زوجها الملياردير بعد ايام على حملها

خرجت الدكتورة عن صمتها للمرة الأولى بعد الضجة الكبيرة التي رافقت انتشار شائعات انفصالها عن زوجها الملياردير ، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إعلان خبر حملها الأول، لتضع حداً للتكهنات المتداولة بطريقة عفوية وساخرة أثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

