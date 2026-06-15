إطلالة سلمان خان الجديدة تثير الجدل... وجمهوره قلق بسبب تغيّر ملامحه

وانقسمت آراء المتابعين حول مظهره الجديد، فبينما رأى كثيرون أن الإطلالة بدت جريئة وأعادت إلى الأذهان بعض أدواره الشهيرة في بداياته الفنية، اعتبر آخرون أن التغيير كان كبيراً مقارنة بإطلالاته السابقة.

ولم يقتصر الجدل على قصة الشعر فقط، إذ عبّر عدد من المتابعين عن قلقهم بسبب التغيير الملحوظ في ملامحه وخسارته للوزن، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات حول أسباب هذا التحول، فيما تداول البعض فرضيات تتعلق بخضوعه لإجراءات تجميلية أو زراعة شعر، من دون وجود أي تأكيد رسمي لذلك.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من تأثر سلمان خان خلال مشاركته في مراسم تشييع أحد أصدقائه المقربين، حيث ظهر متأثراً بالحزن في حظي بتفاعل واسع بين جمهوره.

على الصعيد الفني، يواصل النجم لعدد من المشاريع السينمائية الجديدة، أبرزها فيلم أكشن وإثارة من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركته في أعمال أخرى ينتظرها جمهور بشغف.