نجاة نهال عنبر من حادث كاد يتحول إلى مأساة

وحرصت نهال عنبر على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها نجت من الحادث من دون أي أذى، رغم خطورة الموقف الذي واجهته.وكتبت في منشورها: "الحمد لله، قدر وما شاء فعل، كانت هتولع بيا امبارح على طريق الساحل".وأضافت: "الحمد لله ربنا قدرني أني أقف فورًا بالعربية قبل ما تولع، وربنا سترها معايا"، في إشارة إلى أنها تمكنت من التوقف في الوقت المناسب قبل اندلاع النيران في السيارة.وأثار منشورها تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن ارتياحهم لنجاتها، متمنين لها السلامة وتجاوز هذه التجربة الصعبة .