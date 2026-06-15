وفاة أوليفر تري؟ ترقب لبيان رسمي بعد حادث مروحية

ووفقاً للتقارير المتداولة، وقع الحادث في منطقة ريو دي جانيرو، بعدما اصطدمت مروحيتان في الجو، ما أدى إلى مصرع ستة أشخاص، قيل إن من بينهم أوليفر تري. وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة أعمال الفنان أو ممثليه لتأكيد أو نفي هذه المعلومات.وجاءت الأنباء المتداولة في وقت كان فيه أوليفر تري يواصل جولته العالمية للترويج لأحدث ألبوماته "Love You Madly, Hate You Badly"، والذي تولّى إنتاجه بالكامل بنفسه.وكان الفنان قد أطلق جولته الفنية أواخر شهر الماضي من مدينة مكسيكو، على أن تشمل عدداً من الدول حول ، من بينها واليابان ونيوزيلندا وجنوب ، إلى جانب محطات استثنائية وغير تقليدية، أبرزها القارة القطبية الجنوبية.ولا تزال الأوساط الفنية والجماهيرية تترقب صدور موقف رسمي يحسم صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاة الفنان الأمريكي.