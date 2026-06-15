أشرف زكي يكشف تطورات حالة محمد مرزبان الصحية

وأفادت مصادر مقربة بأن مرزبان وُضع على أجهزة التنفس الصناعي بعد تعرضه لإصابات بالغة جراء الحادث الذي وقع مساء السبت، أثناء قيادته دراجته النارية على طريق – الإسماعيلية الصحراوي.، أكد نقيب المهن التمثيلية أن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنان بشكل مستمر، وتحرص على تقديم الدعم اللازم له ولأسرته في هذه الظروف الصعبة.وأشار زكي إلى أن الفريق الطبي المعالج أوصى بعدم نقل مرزبان إلى أي مستشفى آخر في الوقت الحالي، بسبب عدم استقرار حالته الصحية، وذلك رغم رغبة أسرته في نقله إلى القاهرة لاستكمال العلاج.