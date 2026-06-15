رحيل مفاجئ لبطلة "شراب التوت".. إجه إيرتم عن عمر ناهزالـ 35 عاما

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت إجه إيرتم لأزمة صحية حادة في الساعات الأولى من ، حيث تدهورت حالتها بشكل داخل منزلها. وأشارت التقارير إلى أن النوبة القلبية التي أصابتها كانت مفاجئة وشديدة، ما أدى إلى وفاتها قبل تلقيها تدخلاً طبياً فعالاً.

وأثار الخبر صدمة بين محبي الممثلة التركية وزملائها في الوسط الفني، خاصة أن إجه إيرتم كانت قد احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم واحد فقط من انتشار أنباء وفاتها، ما جعل الخبر أكثر وقعاً على جمهورها ومتابعيها.

واشتهرت إجه إيرتم من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التركية، إلا أن دورها في مسلسل "شراب التوت" شكّل محطة بارزة في مسيرتها الفنية، حيث نجحت في لفت الأنظار إليها من خلال شخصية "إيشيل"، التي حظيت بمتابعة واسعة بين جمهور العمل داخل وخارجها.

وخلال السنوات الماضية، استطاعت إجه إيرتم أن تبني قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل حضورها الفني وأدائها في عدد من الأعمال التلفزيونية، لتصبح واحدة من الوجوه المعروفة لدى متابعي الدراما التركية.

وتفاعل آلاف المتابعين مع الخبر عبر ، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم وصدمتهم من رحيلها المفاجئ، مستذكرين أبرز أدوارها ومحطاتها الفنية التي تركت أثراً لدى الجمهور.

ويأتي رحيل إجه إيرتم، وفق ما يتم تداوله، ليشكّل صدمة لعشاق الدراما التركية الذين تابعوا أعمالها خلال السنوات وارتبطوا بالشخصيات التي قدمتها على الشاشة.