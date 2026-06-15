شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا

عاجل
نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم
نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1347 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي
الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1347 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
25 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا
شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا
A-
A+

شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا

فن

2026-06-15 | 08:15
شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شكران مرتجى عن مشهد اغـ / ـتصابها في عيلة الملك: حسيت حالي بمثل كتير نساء ما بيقدروا يحكوا

في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تفتح النجمة شكران مرتجى قلبها للجمهور بجرأة غير مسبوقة، لتقدم واحدة من أقوى حلقاتها التلفزيونية وتكشف عن أسرار وخبايا تُعرض لأول مرة، حاسمة الجدل حول أصعب الشائعات والاتهامات التي لاحقتها مؤخراً.

تبدأ شكران الحلقة بإعلان اعتزالها الحديث في السياسة لأن رأيها "لا يقدم ولا يؤخر"، لتنتقل بعدها بكثير من الشفافية لفتح ملفات أزمتها الأخيرة؛ كاشفة لأول مرة عن سبب إغلاق حساباتها، والصديق الذي خذلها في أوج الهجوم عليها، مقابل الإشادة بالدعم المؤثر للنجمة كاريس بشار التي "مسكت قلبها قبل يدها".
ولم تخلُ الحلقة من الانفعال الشديد، حيث قامت شكران بتمزيق الأوراق على الهواء ورفضت عرض فيديو استفزها، كما ردت بقوة ودموع محبوسة على المطالبات بسحب جنسيتها، وحقيقة تعرضها لمضايقات في الشارع، وصولاً إلى ردها الأول والخطير على اتهامات الكفر ووصفها بـ "شكران ابستين"، معلقة بمرارة: "بشكر ربي إنه ما عندي أولاد".
وعلى الصعيد الفني، تأخذنا شكران إلى كواليس الدراما، متحدثة عن صعوبة التصوير في "عيلة الملك" ومشهد الاغتـ ـصاب القاسي الذي جسدت فيه وجع نساء كثيرات، متطرقة إلى محاولات تنميطها في بداياتها بأدوار العانس، ورأيها في الحب والزواج من شاب أصغر سناً، وتفكيرها الدائم بارتداء الحجاب والاعتزال، بالإضافة إلى حسم حقيقة خلافها مع يارا صبري، ووفائها لرفاق الدرب مثل نورمان أسعد والراحلة هدى شعراوي، مستعيدة ذكريات "أمل" وقلمها الشهير في "جميل وهناء".
الجانب الإنساني كان الأكثر تأثيراً في الحلقة، حيث بكت شكران بحـ ـرقة عند استذكار جثـ ـمان والدتها، وتحدثت عن غيابها لـ 10 سنوات عن قبر والدها في مصر، وحرمانها من رؤية شقيقها لـ 30 عاماً، قبل أن يفاجئها علي ياسين على الهواء بخبر انتظرته لعقد كامل قلب الاستديو إلى ساحة من الدموع الصادقة. وفي ختام الحلقة، تشتعل الأجواء بالبهجة والمفاجآت مع اقتحام شبيهة شكران اللبنانية للاستديو وخوضهما تحدياً مشتركاً ومميزاً، لتؤكد شكران في النهاية أنها فعلاً واحدة من الممثلات الخاصات والاستثنائيات في الوطن العربي.

اقرأ ايضا في فن

رحيل الفنان التونسي كمال رؤوف النقاطي بعد مسيرة حافلة
10:46

رحيل الفنان التونسي كمال رؤوف النقاطي بعد مسيرة حافلة

خيّم الحزن على الساحة الفنية التونسية بعد إعلان وفاة الفنان والمطرب التونسي كمال رؤوف النقاطي عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع مع المرض، لينتهي بذلك مشوار فني طويل جعله واحداً من أبرز الأصوات التي رافقت أجيالاً من عشاق الأغنية التونسية.

10:46

رحيل الفنان التونسي كمال رؤوف النقاطي بعد مسيرة حافلة

خيّم الحزن على الساحة الفنية التونسية بعد إعلان وفاة الفنان والمطرب التونسي كمال رؤوف النقاطي عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع مع المرض، لينتهي بذلك مشوار فني طويل جعله واحداً من أبرز الأصوات التي رافقت أجيالاً من عشاق الأغنية التونسية.

سبب وفاة الإعلامية السورية دعاء سلو عن 24 عاما وهذا ما تم كشفه
10:06

سبب وفاة الإعلامية السورية دعاء سلو عن 24 عاما وهذا ما تم كشفه

توفيت الإعلامية السورية دعاء خالد سلو، المذيعة في إذاعة الدرباسية، عن عمر ناهز 24 عامًا، إثر مضاعفات صحية ناجمة عن جلطة دماغية تعرضت لها بشكل مفاجئ، لتنتهي رحلتها القصيرة في الحياة خلال خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

10:06

سبب وفاة الإعلامية السورية دعاء سلو عن 24 عاما وهذا ما تم كشفه

توفيت الإعلامية السورية دعاء خالد سلو، المذيعة في إذاعة الدرباسية، عن عمر ناهز 24 عامًا، إثر مضاعفات صحية ناجمة عن جلطة دماغية تعرضت لها بشكل مفاجئ، لتنتهي رحلتها القصيرة في الحياة خلال خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

رحيل مفاجئ لبطلة "شراب التوت".. إجه إيرتم عن عمر ناهزالـ 35 عاما
08:41

رحيل مفاجئ لبطلة "شراب التوت".. إجه إيرتم عن عمر ناهزالـ 35 عاما

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي بعد تداول تقارير تفيد بوفاة الممثلة التركية إجه إيرتم، المعروفة لدى الجمهور بدور "إيشيل" في مسلسل "شراب التوت"، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها، عن عمر ناهز 35 عاماً.

08:41

رحيل مفاجئ لبطلة "شراب التوت".. إجه إيرتم عن عمر ناهزالـ 35 عاما

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي بعد تداول تقارير تفيد بوفاة الممثلة التركية إجه إيرتم، المعروفة لدى الجمهور بدور "إيشيل" في مسلسل "شراب التوت"، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها، عن عمر ناهز 35 عاماً.

اخترنا لك
رحيل الفنان التونسي كمال رؤوف النقاطي بعد مسيرة حافلة
10:46
سبب وفاة الإعلامية السورية دعاء سلو عن 24 عاما وهذا ما تم كشفه
10:06
رحيل مفاجئ لبطلة "شراب التوت".. إجه إيرتم عن عمر ناهزالـ 35 عاما
08:41
الليدي مادونا تهاجم هؤلاء الفنانين "ما تعبوا قدّي" .. وهذا ما قالته عن راغب علامة
08:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026