اتهامات صادمة بعد رحيل سانشيتا أوغالي: تعرضت لمضايقات نفسية

أثار رحيل الممثلة الشابة سانشيتا أوغالي صدمة ، بعدما عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في نالاسوبارا الشرقية عن عمر 22 عاماً، فيما فجّر شقيقها أكاش أوغالي سلسلة اتهامات بشأن الظروف التي سبقت وفاتها.





وأكد أكاش أوغالي أن شقيقته كانت تعاني من ضغوط ومضايقات نفسية مرتبطة بعملها في مجال التمثيل، مشيراً إلى أن حالتها النفسية كانت متدهورة خلال الفترة . وقال إنه اكتشف الأمر بعد تواصله مع عدد من صديقاتها، اللواتي أبلغنه بأنها كانت تتعرض لضغوط من أشخاص يعملون في مجال اختيار الممثلين.



وأضاف أن مقطع فيديو متداولاً على ، يربط بين وفاة الممثل الراحل سوشانت سينغ راجبوت وصورة سانشيتا الشخصية، أثار مخاوفه ودفعه للبحث في ملابسات ما جرى.



وشبّه أكاش ما حدث لشقيقته بقضية سوشانت سينغ راجبوت، معتبراً أن الضغوط النفسية داخل صناعة الترفيه قد تدفع بعض الفنانين إلى أوضاع مأساوية، داعياً إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام وإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف جميع الملابسات.



كما طالب بفتح تحقيق موسع في القضية، مؤكداً أن سانشيتا كانت في مرحلة متقدمة من بناء مسيرتها الفنية، وأن رحيلها المفاجئ يطرح تساؤلات تستحق الإجابة. وشدد على ضرورة فحص جميع الأدلة والظروف المحيطة بالحادثة للوصول إلى الحقيقة كاملة.