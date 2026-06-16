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وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً
وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً
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وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً

فن

2026-06-16 | 03:10
وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً
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Aljadeed
وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الدراما والمسرح السوريين.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية، حيث جاء في بيانها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد يوسف، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية".

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل خلال موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركته في مسلسلي "مطبخ المدينة" و"الخروج إلى البئر"، كما شارك في أعمال بارزة خلال السنوات الأخيرة، منها "نسمات أيلول" و"تاج".

ويُعد أسامة السيد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، دفعة عام 1982، كما شغل مناصب إدارية عدة خلال مسيرته، أبرزها إدارة مسرح حلب القومي بين عامي 2003 و2016.

وخلال مشواره الفني، قدّم عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور، ومن أبرزها "الندم"، و"خان الحرير"، و"سيرة آل الجلالي"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"أهل الراية"، و"طالع الفضة"، و"بروكار"، إلى جانب عدد من الأعمال السورية والعربية التي حققت نجاحاً واسعاً.

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