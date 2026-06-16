وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً

ونعت الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية، حيث جاء في بيانها: "فرع لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد ، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية".

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل خلال موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركته في مسلسلي "مطبخ المدينة" و"الخروج إلى البئر"، كما شارك في أعمال بارزة خلال السنوات ، منها "نسمات أيلول" و"تاج".

ويُعد أسامة السيد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، دفعة عام 1982، كما شغل مناصب إدارية عدة خلال مسيرته، أبرزها إدارة مسرح حلب القومي بين عامي 2003 و2016.

وخلال مشواره الفني، قدّم عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور، ومن أبرزها "الندم"، و"خان الحرير"، و"سيرة آل الجلالي"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"أهل الراية"، و"طالع الفضة"، و"بروكار"، إلى جانب عدد من الأعمال والعربية التي حققت نجاحاً واسعاً.