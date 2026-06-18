اول تعليق لـ وائل جسار بعد انباء اعتزاله الغناء

وفي أول تعليق له على هذه الأنباء، خرج عن صمته ليضع حداً للشائعات المتداولة، نافياً بشكل قاطع كل ما يُشاع بشأن اعتزاله الفن في الوقت الراهن. وفي تصريحات خاصة لموقع " 24"، أكد أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة، قائلاً: "فكرة اعتزالي شائعة.. مستعجلين عليّ ليه؟، مفيش أي اعتزال في الوقت الحالي".وأوضح أنه لا يزال قادراً على العطاء الفني وتقديم الأعمال التي ترضي جمهوره، مشيراً إلى أن الحديث عن الاعتزال سابق لأوانه، خاصة أنه ما زال يمارس نشاطه الفني بشكل طبيعي ويواصل العمل على مشاريعه الغنائية.وفي سياق حديثه، تطرق الفنان اللبناني إلى مسألة اعتزال الفنانين بعد التقدم في العمر، مؤكداً أن القرار يختلف من شخص إلى آخر وفق قدرته على الاستمرار والمحافظة على مستواه الفني. وقال إن الفنان قد يصل إلى مرحلة يشعر فيها بأنه لم يعد قادراً على تقديم ما اعتاد الجمهور سماعه منه، وعندها يصبح الانسحاب خياراً منطقياً ومحترماً.وأضاف: "الفنان بيوصل لمرحلة لو يعطي لازم ينسحب، لو صوته كمان مطاوعوش"، في إشارة إلى أهمية أن يحافظ الفنان على الصورة الفنية التي بناها طوال مسيرته أمام جمهوره.وتأتي تصريحات جسار في وقت تشهد فيه الساحة الفنية بين الحين والآخر شائعات مماثلة تطال عدداً من النجوم، خاصة مع التقدم في العمر أو تراجع الظهور الإعلامي، إلا أن الفنان اللبناني أكد بشكل واضح أن الاعتزال ليس مطروحاً حالياً، وأنه مستمر في مسيرته الفنية ويواصل تقديم أعماله لجمهوره.