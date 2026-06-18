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نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال
نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال
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نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال

فن

2026-06-18 | 04:25
نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال
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Aljadeed
نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال

بعد ساعات من تصدر شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، اختارت الفنانة السورية نسرين طافش الرد بطريقتها الخاصة، بعيداً عن التصريحات الإعلامية أو البيانات الرسمية، من خلال مشاركة صورة رومانسية جمعتها بزوجها، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة تنفي ما تم تداوله بشأن وجود خلافات أو انفصال بينهما.

وشاركت طافش عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة ظهرت فيها إلى جانب زوجها خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، حيث بدا الثنائي في أجواء دافئة ورومانسية، وتبادلا نظرات حملت الكثير من المودة والانسجام.
ولم تكتفِ الفنانة بنشر الصورة فقط، بل أرفقتها بمجموعة من الرموز التعبيرية التي حملت دلالات عاطفية، من بينها قلب أحمر وعلامة اللانهاية ورمز العين الزرقاء، كما اختارت أغنية "وأنا معاك" للفنان عمرو دياب لترافق الصورة، ما عزز من الرسالة التي أرادت إيصالها لمتابعيها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حالة واسعة من الجدل حول مصير العلاقة بين نسرين طافش وأحمد جوهر، بعدما تداول عدد من الصفحات أخباراً تحدثت عن انفصالهما، مستندة إلى اختفاء بعض الصور ومقاطع الفيديو التي كانت تجمعهما من حسابات الفنانة على مواقع التواصل.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن الصورة التي نشرتها نسرين تشكل رداً غير مباشر على تلك الأنباء، خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات قليلة من انتشار الشائعات، فيما رأى آخرون أنها تحمل رسالة طمأنة للجمهور تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين بعيداً عن التكهنات المتداولة.
وكانت مصادر مقربة من الفنانة قد نفت في وقت سابق صحة الأنباء المتداولة حول الانفصال، مؤكدة أن العلاقة بين نسرين طافش وأحمد جوهر مستقرة ولا تشهد أي أزمات كما يتم تداوله عبر بعض المنصات.

وأوضحت المصادر أن حذف بعض الصور لا يرتبط بأي خلافات زوجية، بل يعود إلى أسباب شخصية وتنظيمية تتعلق بإدارة الحسابات الخاصة بالفنانة، مشيرة إلى أن أحمد جوهر يفضل الابتعاد عن الأضواء وعدم الظهور المتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسر محدودية ظهوره في منشورات زوجته.
كما أكدت أن العديد من الصور التي تجمع الثنائي لا تزال موجودة على حساب نسرين طافش، ما يدحض الروايات التي تحدثت عن وجود توتر أو قطيعة بينهما.

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