نسرين طافش تكسر صمتها وتضع حداً لشائعات الانفصال

بعد ساعات من تصدر شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري جوهر عناوين ، اختارت الفنانة نسرين طافش الرد بطريقتها الخاصة، بعيداً عن التصريحات الإعلامية أو البيانات الرسمية، من خلال مشاركة صورة رومانسية جمعتها بزوجها، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة تنفي ما تم تداوله بشأن وجود خلافات أو انفصال بينهما.



وشاركت طافش عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على " " صورة ظهرت فيها إلى جانب زوجها خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، حيث بدا في أجواء دافئة ورومانسية، وتبادلا نظرات حملت الكثير من المودة والانسجام.

ولم تكتفِ الفنانة بنشر الصورة فقط، بل أرفقتها بمجموعة من الرموز التعبيرية التي حملت دلالات عاطفية، من بينها قلب أحمر وعلامة اللانهاية ورمز الزرقاء، كما اختارت أغنية "وأنا معاك" للفنان عمرو دياب لترافق الصورة، ما عزز من التي أرادت إيصالها لمتابعيها.



وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه تشهد من الجدل حول مصير العلاقة بين نسرين طافش وأحمد جوهر، بعدما تداول عدد من الصفحات أخباراً تحدثت عن انفصالهما، مستندة إلى اختفاء بعض الصور ومقاطع الفيديو التي كانت تجمعهما من حسابات الفنانة على مواقع التواصل.



واعتبر عدد كبير من المتابعين أن الصورة التي نشرتها نسرين تشكل رداً غير مباشر على تلك الأنباء، خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات قليلة من انتشار الشائعات، فيما رأى آخرون أنها تحمل رسالة طمأنة للجمهور تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين بعيداً عن التكهنات المتداولة.

وكانت مصادر مقربة من الفنانة قد نفت في وقت سابق صحة الأنباء المتداولة حول الانفصال، مؤكدة أن العلاقة بين نسرين طافش وأحمد جوهر مستقرة ولا تشهد أي أزمات كما يتم تداوله عبر بعض المنصات.



وأوضحت المصادر أن حذف بعض الصور لا يرتبط بأي خلافات زوجية، بل يعود إلى أسباب شخصية وتنظيمية تتعلق بإدارة الحسابات الخاصة بالفنانة، مشيرة إلى أن جوهر يفضل الابتعاد عن الأضواء وعدم الظهور المتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسر محدودية ظهوره في منشورات زوجته.

كما أكدت أن العديد من الصور التي تجمع الثنائي لا تزال موجودة على حساب نسرين طافش، ما يدحض الروايات التي تحدثت عن وجود توتر أو قطيعة بينهما.