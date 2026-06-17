انهيار والدة إجه إيرتم في جنازتها يخطف الأنظار ويزيد من صدمة رحيلها المفاجئ

وشهدت الجنازة لحظات مؤثرة بعدما ظهرت والدة الراحلة في حالة انهيار تام، غير قادرة على المشي أو الوقوف بمفردها من شدة الحزن والصدمة، فيما أحاط بها أفراد العائلة والمقربون لمساندتها خلال مراسم الوداع الأخيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة من الجنازة، أظهرت حجم التأثر الكبير برحيل الفنانة الشابة، التي شكل خبر وفاتها صدمة واسعة لدى جمهورها وزملائها.
وكانت والدة إجه إيرتم قد تحدثت عن الساعات الأخيرة قبل الوفاة، مشيرة إلى أن ابنتها احتفلت بعيد ميلادها مع أفراد العائلة قبل ساعات من رحيلها، مؤكدة أنها ساعدتها على النوم بعد تناول دواء مضاد للاكتئاب، في ظل ظروف نفسية كانت تمر بها خلال الفترة الماضية.
وأثارت هذه التفاصيل تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، خصوصاً مع تداول معلومات حول ظروف الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات والتقارير الطبية تتابع ملابسات الحادثة.
وتُعرف إجه إيرتم لدى الجمهور بدور "إيشيل" في شراب التوت، وهو الدور الذي ساهم في تعزيز شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يضع رحيلها المفاجئ حداً لمسيرتها الفنية في سن مبكرة.
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