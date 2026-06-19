غياب نجوم “شراب التوت” عن جنازة إيجي اريتم يثير التساؤلات

أثار غياب نجوم مسلسل “شراب التوت” عن جنازة الممثلة إريتم جدلاً واسعاً عبر ، بعد وفاتها المفاجئة إثر أزمة قلبية، وسط تساؤلات الجمهور حول أسباب عدم حضور زملائها في العمل مراسم تشييعها.



وكانت إيرتم، المعروفة بشخصية “إشيل” في المسلسل، قد رحلت بشكل مفاجئ، ما شكّل صدمة لمحبيها ومتابعي الدراما . ومع انتشار صور الجنازة، لفت غياب أبطال المسلسل الأنظار، وتعرض لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن حضورهم كان سيحمل رسالة وفاء وتقدير للراحلة.



في المقابل، حظيت الفنانة موجده أوزمان بتفاعل واسع بعد نشرها رسالة مؤثرة نعت فيها إيجي إيرتم، مؤكدة أنها لم تلتقِ بها شخصياً لكنها لم تسمع عنها سوى كل خير.



ومع استمرار الجدل، طالب عدد من المتابعين بتوضيح أسباب غياب فريق العمل عن الجنازة، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أبطال مسلسل “شراب التوت” بشأن الأمر.