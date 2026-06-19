هبة الحسين تحتفل بعقد قرانها وسط أجواء عائلية مميزة

ولفت خاتم الزواج الفاخر الذي ظهرت به هبة الحسين أنظار الجمهور، حيث تداول رواد مواقع التواصل صوراً له على نطاق واسع، فيما أثارت هوية العريس من الجدل والتساؤلات بعد تداول معلومات متباينة حول شخصيته، في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي من هبة بشأن ذلك.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر، حيث انهالت رسائل التهاني والتبريكات، متمنين لهبة الحسين حياة زوجية سعيدة وبداية موفقة في مرحلتها الجديدة.