هبة الحسين تحتفل بعقد قرانها وسط أجواء عائلية مميزة

أثار الفنان السوري معتصم النهار موجة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره الأخير في مقطع فيديو تحدث فيه عن بطولة كأس العالم وتشجيعه للمنتخبات العربية المشاركة، إلا أن حديثه لم يكن محور اهتمام المتابعين بقدر التغيّر الملحوظ في مظهره.
شهدت قضية وفاة الممثلة التركية إيجي إيرتيم تطوراً جديداً بعد طرح احتمال أن تكون عضة قرد تعرضت لها خلال رحلتها إلى تايلاند سبباً وراء تدهور حالتها الصحية ووفاتها المفاجئة.
في حلقة استثنائية من برنامج "ع أرض الملعب" مع أنطوني الزعبي، يحلّ حسين حجيج، المعروف بشخصية "أم حبودي"، ضيفاً في أجواء حماسية مستوحاة من كأس العالم 2026، حيث يخوض سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة.