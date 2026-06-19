عضة قرد تسببت بوفاة إيجي إرتيم؟ تفاصيل جديدة تكشف

وكانت إيجي قد عادت إلى إسطنبول الأسبوع الماضي بعد رحلتها إلى تايلاند، قبل أن تفارق الحياة بعد يوم واحد
من احتفالها بعيد ميلادها، ما أثار حالة
من الحزن والصدمة بين محبيها ومتابعيها.
وفي آخر التطورات، تقدم المحامي أوغور بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام
، طالب فيه بالنظر في احتمال ارتباط الوفاة بإصابة تعرضت لها الفنانة خلال وجودها في تايلاند، وذلك ضمن إجراءات تشريح الجثة والتحقيق في أسباب الوفاة.
وأشار المحامي في طلبه إلى العثور على ثلاث ندوب في ذراع
إيجي إيرتيم، موضحاً أن أفراد عائلتها أكدوا أنها تعرضت لعضة قرد أثناء رحلتها. كما أوضح أن استشارات مع خبراء أشارت إلى أن مثل هذه الإصابات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها التسمم في الدم
.
وطالب المحامي الجهات المختصة بأخذ هذه الاحتمالية بعين الاعتبار خلال الفحوصات الطبية وتشريح الجثة، للكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة الفنانة التي رحلت بشكل مفاجئ.