عضة قرد تسببت بوفاة إيجي إرتيم؟ تفاصيل جديدة تكشف

شهدت قضية وفاة الممثلة إيجي إيرتيم تطوراً جديداً بعد طرح احتمال أن تكون عضة قرد تعرضت لها خلال رحلتها إلى تايلاند سبباً وراء تدهور حالتها الصحية ووفاتها المفاجئة.



وكانت إيجي قد عادت إلى إسطنبول الأسبوع الماضي بعد رحلتها إلى تايلاند، قبل أن تفارق الحياة بعد من احتفالها بعيد ميلادها، ما أثار من الحزن والصدمة بين محبيها ومتابعيها.

وفي آخر التطورات، تقدم المحامي أوغور بطلب رسمي إلى ، طالب فيه بالنظر في احتمال ارتباط الوفاة بإصابة تعرضت لها الفنانة خلال وجودها في تايلاند، وذلك ضمن إجراءات تشريح الجثة والتحقيق في أسباب الوفاة.

وأشار المحامي في طلبه إلى العثور على ثلاث ندوب في إيجي إيرتيم، موضحاً أن أفراد عائلتها أكدوا أنها تعرضت لعضة قرد أثناء رحلتها. كما أوضح أن استشارات مع خبراء أشارت إلى أن مثل هذه الإصابات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها التسمم في .

وطالب المحامي الجهات المختصة بأخذ هذه الاحتمالية بعين الاعتبار خلال الفحوصات الطبية وتشريح الجثة، للكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة الفنانة التي رحلت بشكل مفاجئ.