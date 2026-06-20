حسين فهمي يفقد اعصابه ويبكي على الهواء بسبب حسني مبارك

وخلال لقائه مع الإعلامية راندا أبو العزم على شاشة “العربية
مصر”، انتقد حسين
فهمي بعض الشخصيات التي كانت مقربة من نظام مبارك، مشيرًا إلى أن عددًا منهم غيّروا مواقفهم سريعًا مع تصاعد الاحتجاجات، بينما تمسك هو بموقفه ولم ينجرف وراء ما وصفه بـ”ركوب الموجة”.
وعلى الصعيد الفني، استعاد فهمي كواليس فيلم “العار”، مؤكدًا أن العمل استغرق نحو عامين من التحضير
والكتابة والتصوير، وهو ما ساهم في نجاحه الكبير واستمراره كواحد من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية
. كما كشف أن الفنان يحيى الفخراني كان المرشح في البداية للدور الذي قدمه لاحقًا الفنان الراحل محمود عبد العزيز
، قبل أن يعتذر عن المشاركة، ليصبح الدور أحد أبرز المحطات
الفنية في مسيرة محمود عبد العزيز
.