حسين فهمي يفقد اعصابه ويبكي على الهواء بسبب حسني مبارك

تأثر الفنان فهمي بالبكاء خلال حديثه عن علاقته بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة كانت قائمة على الود والاحترام، وهو ما جعله يرفض المشاركة في التظاهرات المطالبة برحيله خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وأوضح أنه التقى مبارك في منزله قبل اندلاع بأيام قليلة، معتبرًا أن موقفه آنذاك كان نابعًا من قناعته الشخصية واحترامه للعلاقة التي جمعتهما.





وخلال لقائه مع الإعلامية راندا أبو العزم على شاشة “ مصر”، انتقد فهمي بعض الشخصيات التي كانت مقربة من نظام مبارك، مشيرًا إلى أن عددًا منهم غيّروا مواقفهم سريعًا مع تصاعد الاحتجاجات، بينما تمسك هو بموقفه ولم ينجرف وراء ما وصفه بـ”ركوب الموجة”.



وعلى الصعيد الفني، استعاد فهمي كواليس فيلم “العار”، مؤكدًا أن العمل استغرق نحو عامين من والكتابة والتصوير، وهو ما ساهم في نجاحه الكبير واستمراره كواحد من أبرز الأفلام في تاريخ السينما . كما كشف أن الفنان يحيى الفخراني كان المرشح في البداية للدور الذي قدمه لاحقًا الفنان الراحل محمود ، قبل أن يعتذر عن المشاركة، ليصبح الدور أحد أبرز الفنية في مسيرة محمود عبد .



