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نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل
نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل
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نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل

فن

2026-06-19 | 09:50
نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل
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Aljadeed
نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل

أثار الفنان السوري معتصم النهار موجة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره الأخير في مقطع فيديو تحدث فيه عن بطولة كأس العالم وتشجيعه للمنتخبات العربية المشاركة، إلا أن حديثه لم يكن محور اهتمام المتابعين بقدر التغيّر الملحوظ في مظهره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حيث ركّز عدد كبير من المتابعين على نحافة معتصم النهار الواضحة مقارنة بإطلالاته السابقة، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير اللافت.
وانقسمت آراء الجمهور بين من اعتبر أن خسارة الوزن الكبيرة قد تكون مرتبطة بوعكة صحية أو مشكلة مرضية، فيما ذهب آخرون إلى ربط الأمر باستخدام حقن التنحيف، وتحديداً “المنجارو”، التي بات اسمها يتردد كثيراً في الفترة الأخيرة مع الحديث عن فقدان الوزن السريع لدى عدد من المشاهير.
ورغم الانتشار الواسع لهذه التكهنات، لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو توضيح من معتصم النهار بشأن ما يتم تداوله حول حالته الصحية أو الأسباب الحقيقية وراء التغيير الذي طرأ على مظهره.

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