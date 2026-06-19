نحافة معتصم النهار في احدث ظهور تثير الجدل

أثار الفنان السوري معتصم النهار موجة من الجدل والتفاعل عبر خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره الأخير في مقطع فيديو تحدث فيه عن بطولة وتشجيعه للمنتخبات المشاركة، إلا أن حديثه لم يكن اهتمام المتابعين بقدر التغيّر الملحوظ في مظهره.



وتداول رواد الفيديو على نطاق واسع، حيث ركّز عدد كبير من المتابعين على نحافة معتصم النهار الواضحة مقارنة بإطلالاته السابقة، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير اللافت.

وانقسمت آراء الجمهور بين من اعتبر أن خسارة الوزن الكبيرة قد تكون مرتبطة بوعكة صحية أو مشكلة مرضية، فيما ذهب آخرون إلى ربط الأمر باستخدام حقن التنحيف، وتحديداً “المنجارو”، التي بات اسمها يتردد كثيراً في الفترة مع الحديث عن فقدان الوزن السريع لدى عدد من المشاهير.

ورغم الانتشار الواسع لهذه التكهنات، لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو توضيح من معتصم النهار بشأن ما يتم تداوله حول حالته الصحية أو الأسباب الحقيقية وراء التغيير الذي طرأ على مظهره.