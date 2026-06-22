عاجل
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
21 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر
مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر
A-
A+

مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر

فن

2026-06-22 | 12:08
مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر

كشفت الفنانة السورية مرام علي العديد من التفاصيل الشخصية والمهنية خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت عن طفولتها المشاغبة، وتجربتها في مسلسل سلمى، ورأيها في الزواج والخيانة، إضافة إلى مواصفات شريك حياتها المستقبلي.

وأعربت مرام عن إعجابها الكبير بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدة أنها من أقرب نجمات الفن الجميل إلى قلبها، كما تحدثت عن تجربتها في مسلسل “سلمى”، مشيرة إلى أن التحضير للشخصية استمر أشهراً طويلة وشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.

كما استذكرت طفولتها، كاشفة أنها كانت كثيرة الشغب وتعرضت للطرد من المدرسة بعد شجار مع إحدى الطالبات، قبل أن يتكرر الأمر خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

وعن مواصفات شريك حياتها، أكدت مرام علي أن الشكل ليس أولوية بالنسبة لها، وأنها تبحث عن رجل ذكي، مرح، متزن، غير عصبي، يحب العائلة والسفر ويتمتع باستقرار مادي، مشيرة إلى أنها تلقت عروض زواج عدة في السابق لكنها لم تجد القناعة الكاملة لاتخاذ هذه الخطوة.

وفي حديثها عن الخيانة، شددت الفنانة السورية على أنها من أصعب الأمور التي يمكن تجاوزها، مؤكدة أن الثقة إذا انكسرت يصعب أن تعود كما كانت، حتى مع وجود التسامح.

كما كشفت أنها لو لم تدخل مجال التمثيل لاختارت دراسة القانون والعمل كمحامية أو قاضية، بسبب حبها للدفاع عن المظلومين، مؤكدة أن التجارب الصعبة التي مرت بها جعلتها أكثر قوة وإصراراً.

 

واختتمت حديثها باستذكار نصيحة الفنان غسان مسعود، الذي أكد لها أن الجمهور قد يتذكر الفنان من خلال دور واحد فقط، وهي المقولة التي تركت أثراً كبيراً في مسيرتها الفنية.

 
 
 
 

اقرأ ايضا في فن

أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي
09:08

أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي

أكد خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، أن الأسرة تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المعالج لها، بعدما تعززت شكوكها بوجود خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها.

09:08

أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي

أكد خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، أن الأسرة تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المعالج لها، بعدما تعززت شكوكها بوجود خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها.

حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى
Play
08:33

حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

08:33

حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية
07:14

رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

أُعلن عن وفاة الممثل البريطاني ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في التلفزيون والمسرح البريطاني، ترك خلالها بصمة بارزة في عدد من الأعمال الشهيرة التي حققت نجاحاً واسعاً لدى الجمهور.

07:14

رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

أُعلن عن وفاة الممثل البريطاني ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في التلفزيون والمسرح البريطاني، ترك خلالها بصمة بارزة في عدد من الأعمال الشهيرة التي حققت نجاحاً واسعاً لدى الجمهور.

اخترنا لك
أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي
09:08
حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى
08:33
رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية
07:14
زفاف نجل جوليا بطرس وإلياس بو صعب في أجواء عائلية خاصة
04:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026