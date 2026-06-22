مرام علي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتؤكد: الخيانة لا تُغتفر

وأعربت مرام عن إعجابها الكبير بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدة أنها من أقرب نجمات الفن الجميل إلى قلبها، كما تحدثت عن تجربتها في مسلسل “سلمى”، مشيرة إلى أن للشخصية استمر أشهراً طويلة وشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.

كما استذكرت طفولتها، كاشفة أنها كانت كثيرة الشغب وتعرضت للطرد من المدرسة بعد مع إحدى الطالبات، قبل أن يتكرر الأمر خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

وعن مواصفات شريك حياتها، أكدت أن الشكل ليس أولوية بالنسبة لها، وأنها تبحث عن رجل ذكي، مرح، متزن، غير عصبي، يحب العائلة والسفر ويتمتع باستقرار مادي، مشيرة إلى أنها تلقت عروض زواج عدة في السابق لكنها لم تجد القناعة الكاملة لاتخاذ هذه الخطوة.

وفي حديثها عن الخيانة، شددت الفنانة على أنها من أصعب الأمور التي يمكن تجاوزها، مؤكدة أن الثقة إذا انكسرت يصعب أن تعود كما كانت، حتى مع وجود التسامح.

كما كشفت أنها لو لم تدخل مجال التمثيل لاختارت دراسة القانون والعمل كمحامية أو قاضية، بسبب حبها للدفاع عن المظلومين، مؤكدة أن التجارب الصعبة التي مرت بها جعلتها أكثر قوة وإصراراً.

واختتمت حديثها باستذكار نصيحة الفنان غسان مسعود، الذي أكد لها أن الجمهور قد يتذكر الفنان من خلال دور واحد فقط، وهي المقولة التي تركت أثراً كبيراً في مسيرتها الفنية.