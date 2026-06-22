في عيد الأب.. محمد شاكر يكشف آخر تطورات صحة فضل شاكر ويطالب بإنصافه

وأوضح محمد شاكر أن عيد الأب هذا العام يحمل معنى مختلفاً بالنسبة له بعدما أصبح أباً للمرة الأولى، لكنه أشار إلى أن فرحته كانت ستكتمل لو كان والده إلى جانبه في هذه المناسبة.

وتوجّه بالشكر إلى الفنانين والإعلاميين والجمهور وكل من سأل عن صحة وساند العائلة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن والده يمر بظروف صعبة وأن حالته الصحية "ليست بخير"، بعدما أمضى سنوات طويلة بعيداً عن حياته الطبيعية، إضافة إلى الأشهر التسعة التي وصفها بالقاسية.

وشدد محمد إيمانه ببراءة والده، معتبراً أنه لا يزال يدفع ثمن ظلم تعرّض له، وقال إن الوقت حان لإنصافه واستعادة حريته، داعياً الجميع إلى الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، خصوصاً مع اقتراب القضية من مراحلها الأخيرة.

وأضاف أن والده شخص طيب وبريء ويستحق العودة إلى جمهوره وإلى المسرح، معرباً عن أمله في أن تتحقق العدالة قريباً.

وأرفق محمد شاكر الفيديو بتعليق جاء فيه: "صار الوقت كلنا نوقف مع فضل! وبدي أتوجّه بالشكر للدولة على اهتمامها بصحة الوالد.. آن الأوان للإنصاف"، مرفقاً المنشور بوسم #الحرية_لفضل_شاكر.

ولفت المتابعين أيضاً الظهور العفوي لطفل محمد شاكر "فضل" خلال تسجيل ، إذ سُمع صوته في الخلفية، ليبادله والده بكلمات مليئة بالحنان، فيما حرص على عدم إظهار ملامحه وإبقاء حياته العائلية بعيدة عن الأضواء.

وحصدت الرسالة تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن تضامنهم مع فضل شاكر وعائلته، متمنين أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية على الصعيدين الصحي والقضائي.