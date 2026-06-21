الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار
A-
A+

نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار

فن

2026-06-21 | 11:37
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيللي كريم تختار تيم حسن لدور البطولة وهذا ما قالته عن كاريس بشار

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

تأخذنا نيللي في رحلة بين كواليس حياتها الشخصية والفنية، وتتحدث بجرأة وعفوية عن محطات مرعبة عاشتها؛ من تعرضها لـ السحر وفقدان النطق مفاجئاً، إلى تفاصيل ملاحقة "خطيبها المهووس" واقتـ ـحام معجب لمنزلها مما أجبرها على تغييره لحماية حياتها.
كما تفتح نيللي ملفات الحب والزواج الشائكة؛ بدءاً من زواجها وهي قاصر، ومروراً بتجربتها المريرة مع قانون الأحوال الشخصية الذي حرمها من أولادها لسنتين، وصولاً لردها الحاسم على شائعات ارتباطها بشريف سلامة.
فنيّاً، تنتقد هوس عمليات التجميل، وتعترف بكل شجاعة بغلطتها في مسلسل "على قد الحب"، وتكشف كواليس حرمانها من صدارة شارة "سراي عابدين"، وحادثها الخطير في "بـ 100 وش"، كما تحسم الجدل حول لقب "صوت مصر" بين أنغام وشيرين، وتعلن مفاجأة بشأن مشاركة منى زكي في "الفيل الأزرق".
بين دموع الحنين لرحيل والدها بالسرطان، وحادث الحريق المرعب الذي هدد عائلتها، وتحدي اللغة الروسية على الهواء، نيللي كريم كما لم تروها من قبل!


اقرأ ايضا في فن

آمال ماهر ترد على شائعات “الكراسي الفارغة” من باريس.. وحفل يخطف الأنظار
11:33

آمال ماهر ترد على شائعات “الكراسي الفارغة” من باريس.. وحفل يخطف الأنظار

نجحت الفنانة المصرية آمال ماهر في خطف الأنظار خلال حفلها على مسرح كازينو دو باريس في العاصمة الفرنسية، بعدما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، في أول ظهور فني لها بعد الجدل الذي رافق حفلها الأخير في هولندا.

11:33

آمال ماهر ترد على شائعات “الكراسي الفارغة” من باريس.. وحفل يخطف الأنظار

نجحت الفنانة المصرية آمال ماهر في خطف الأنظار خلال حفلها على مسرح كازينو دو باريس في العاصمة الفرنسية، بعدما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، في أول ظهور فني لها بعد الجدل الذي رافق حفلها الأخير في هولندا.

وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن
11:17

وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن

غيّب الموت الكاتبة والروائية العراقية سميرة المانع عن عمر ناهز 91 عاماً في العاصمة البريطانية لندن، لتطوى برحيلها صفحة بارزة من صفحات الأدب العراقي المعاصر، بعد مسيرة أدبية وثقافية امتدت لأكثر من خمسة عقود.

11:17

وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن

غيّب الموت الكاتبة والروائية العراقية سميرة المانع عن عمر ناهز 91 عاماً في العاصمة البريطانية لندن، لتطوى برحيلها صفحة بارزة من صفحات الأدب العراقي المعاصر، بعد مسيرة أدبية وثقافية امتدت لأكثر من خمسة عقود.

دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع
09:17

دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع

في أجواء مليئة بالحماس والفرح، خطفت وصلة دبكة جمعت النجوم باسل خياط، قصي خولي وقيس الشيخ نجيب أنظار المتابعين، بعدما ظهر الثلاثي وهم يشاركون في رقصة شعبية وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

09:17

دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع

في أجواء مليئة بالحماس والفرح، خطفت وصلة دبكة جمعت النجوم باسل خياط، قصي خولي وقيس الشيخ نجيب أنظار المتابعين، بعدما ظهر الثلاثي وهم يشاركون في رقصة شعبية وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
آمال ماهر ترد على شائعات “الكراسي الفارغة” من باريس.. وحفل يخطف الأنظار
11:33
وفاة الكاتبة والأديبة العراقية سميرة مانع في لندن
11:17
دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع
09:17
بعد أسابيع على زواجها.. هل تنتظر دوا ليبا طفلها الأول؟
05:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026