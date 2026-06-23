الأميرة إيمان ابنة الأمير الحسين والأميرة رجوة تخطف الأنظار خلال مباراة النشامى في المونديال

وظهرت الأميرة برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ووالدته الأميرة رجوة الحسين ، إلى جانب الملك عبدالله الثاني ، وهم يرتدون القميص الأحمر للمنتخب الأردني ويتفاعلون بحماسة مع مجريات اللقاء وسط أجواء جماهيرية لافتة.

وبالتزامن مع المباراة، شهدت عدة مناطق أردنية تجمعات جماهيرية حاشدة، أبرزها في المدرج الروماني ومدينة جرش والعقبة، حيث احتشد الآلاف لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب الوطني.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1، ليودع المنتخب الأردني منافسات كأس 2026 رسمياً بعد أداء حظي بإشادة ، فيما تنتظر الجماهير مواجهة أخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني في ختام دور .