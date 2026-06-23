بصور نادرة من الطفولة.. رنيم عباس النوري تستعيد أجمل ذكرياتها مع والدها

وضمّ الألبوم المصوّر لقطات نادرة توثق مراحل مختلفة من حياتها، بدأت بصورة أرشيفية تعود إلى عام 1991 ظهرت فيها رضيعة بين يدي والدها، مروراً بصور من طفولتها ومراهقتها، وصولاً إلى لقطات حديثة تجمع العائلة والأحفاد في أجواء عائلية دافئة.

وأظهرت الصور جانباً مختلفاً من حياة بعيداً عن أجواء الفن والشهرة، حيث بدا مستمتعاً بوقته مع أفراد عائلته وأحفاده، في مشاهد عفوية عكست العلاقة القوية التي تجمعه بأسرته.

وأرفقت رنيم الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لوالدها، وكتبت: "ما بعرف إذا في بنت فخورة بأبوها قدي.. كل عام وأنت أحلى وأحن وأقوى أب بالعالم".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع الأب وابنته، كما أشادوا بعفوية الصور والرسالة التي أعادت تسليط الضوء على الجانب الإنساني والعائلي للفنان السوري عباس النوري.