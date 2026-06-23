رسالة حب من المدرجات.. هكذا احتفلت أنتونيلا روكوزو بإنجاز ميسي التاريخي في المونديال

وشاركت أنتونيلا عبر حسابها على " " مجموعة صور عائلية ظهرت فيها برفقة أبنائهما تياجو وماتيو وسيرو من مدرجات الملعب، خلال متابعة مباراة الأرجنتين والنمسا التي شهدت تألق ميسي وقيادته منتخب بلاده إلى الفوز والتأهل للدور التالي.

وأرفقت الصور برسالة رومانسية مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بزوجها، إذ كتبت: "أي امتياز أن أراك تصنع التاريخ مرة تلو الأخرى.. أحبك يا ليونيل ميسي"، في منشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين حول .

وتداول رواد رسالة أنتونيلا على نطاق واسع، مشيدين بالعلاقة التي تجمع والدعم المستمر الذي تقدمه لميسي طوال مسيرته الرياضية، معتبرين أن وجود عائلته إلى جانبه يشكل أحد أبرز عوامل استقراره وتألقه.

وجاء هذا التفاعل بعد ليلة استثنائية عاشها قائد المنتخب الأرجنتيني، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على النمسا بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 من بطولة 2026.

كما واصل ميسي كتابة التاريخ بتحطيم عدة أرقام قياسية ، أبرزها اعتلاؤه صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، إلى جانب تسجيله الرقم القياسي لأكثر لاعب خاض مباريات في المونديال وأكثر لاعب حقق انتصارات وأكثر لاعب لعب دقائق في تاريخ البطولة.