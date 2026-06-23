"ما قصرتوا يا النشامى".. رسالة الأمير الحسين بعد خروج الأردن من كأس العالم

وتصدرت العائلة الهاشمية المشهد خلال المباراة، بعدما ظهرت في مدرجات الملعب لمؤازرة المنتخب الأردني، حيث خطفت الأميرة بنت الحسين الأنظار بظهورها إلى جانب والديها الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، وبرفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، في حظي بتفاعل واسع على .

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أفراد العائلة المالكة وهم يرتدون القميص الأحمر الخاص بالمنتخب الأردني ويتابعون اللقاء بحماسة كبيرة، فيما شاركوا الجماهير لحظات التشجيع والانفعال طوال مجريات المباراة، في رسالة دعم واضحة للنشامى خلال مشاركتهم المونديالية الأولى.

وبعد نهاية اللقاء، نشر الأمير الحسين مجموعة من الصور من أجواء المباراة عبر حساباته الرسمية، تضمنت لقطات عائلية جمعته بالأميرة رجوة وابنتهما الأميرة إيمان، إلى جانب صور أخرى من المدرجات وأرض الملعب.

كما لفتت صورة من داخل غرفة تبديل الملابس اهتمام المتابعين، حيث ظهر ولي بين لاعبي المنتخب الأردني بعد المباراة، في خطوة عكست دعمه المباشر لهم وتقديره للجهود التي بذلوها طوال البطولة.

وأرفق الأمير الحسين الصور برسالة جاء فيها: "نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين.. ما قصرتوا يا النشامى.. ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق"، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بدعمه المستمر للمنتخب الوطني.

ورغم وداع كأس من دور ، عبّر كثير من الأردنيين عن فخرهم بما حققه المنتخب في أول مشاركة مونديالية بتاريخ البلاد، معتبرين أن التجربة شكلت محطة تاريخية مهمة للكرة الأردنية، فيما عكس حضور العائلة الهاشمية ورسالة ولي العهد حجم الدعم الذي حظي به اللاعبون حتى اللحظات من مشوارهم في البطولة.